Iuri Leitão, o devorador de medalhas que aprendeu a pedalar num "evento da paróquia" e a olhar para Contador, Cavendish e Martin

O pai tinha sido ciclista na juventude, “aos 15 ou 16 anos”, mas não foi por isso que tentou forçar a paixão pelo ciclismo no filho. Essa nasceria de forma natural e gradual, sendo que no início da adolescência Iuri Leitão já sabia que queria fazer carreira num desporto que de certa forma já tinha no sangue. Aos 23 anos, são já várias as medalhas que o natural de Viana do Castelo tem no currículo e, além das prestações enquanto sprinter na estrada, são mesmo os resultados no ciclismo de pista que têm tornado a carreira de Iuri mais mediática.

O jovem tem chegado invariavelmente dos velódromos, onde corre com a camisola da seleção portuguesa, com resultados acima do esperado e do planeado ou, como tem acontecido nos últimos tempos, medalhas no pescoço. A mais recente foi conquistada em Roubaix, no norte de França, com Iuri Leitão a sagrar-se vice-campeão do mundo na prova de eliminação em ciclismo de pista. No mesmo Mundial, realizado já no final do mês de outubro, o ciclista do norte de Portugal tinha conseguido antes da medalha um honroso quarto lugar na prova de omnium que só não valeu pódio no último sprint.

Para o atleta, em declarações aos jornalistas na chega ao Aeroporto Sá Carneiro, o tamanho do seu feito, a seu ver, era claro: “Ter sido campeão da Europa [em 2020] foi um dos grandes pontos da minha carreira, mas o Campeonato do Mundo tem um nível de exigência muito elevado, e fazer segundo lugar numa prova desta dimensão é o feito mais alto da minha carreira”.

Sim, esta prata agora conquistada em Roubaix não vai ficar sozinha na vitrina de Iuri, que em 2020, em Plovdiv, na Bulgária, além de se ter sagrado campeão europeu em scratch, fez o pleno dos metais ao conseguir ainda a prata em eliminação e um terceiro lugar em omnium. No mesmo ano, mas ainda na sua categoria, a de Sub-23, tomou por medalhas de prata as provas de eliminação, corrida por prontos e scratch.

Esta titulada carreira, apesar da juventude do atleta, começou com este ainda petiz, “aos seis anos”, explicou ao Observador. Como referido, o pai nem insistiu visto que foi, inclusivamente, enganado.

“Um dos amigos do meu pai da altura do ciclismo, que viria a ser diretor da equipa da minha terra [Escola de Ciclismo Santa Marta], o Vítor Pedreira, que acabou por ser meu mentor, inventou uma desculpa. Disse ao meu pai, que acreditou no amigo, claro, que ia haver um evento na paróquia. Quando o meu pai chegou para me ir buscar já lá estavam os papéis para eu ser federado e eu a treinar, a fazer uma gincana”, explicou. “Eu era nova demais para saber o que queria e o meu pai nunca me quis impingir. Depois fui-me apaixonando pelo ciclismo”, acrescentou.

Sobre a modalidade, desde cedo que apresentou “espírito competitivo”, levando as coisas “muito a sério e sempre com a ambição de ser dos melhores”. “Na escola já tentava fazer os melhores tempos e etc.”. “Com o passar do tempo fui-me tornando mais profissional e levar o ciclismo ainda mais a sério. Aos 13 ou 14 anos já sabia que era o que eu queria fazer da minha vida. Por volta de 2011 dediquei-me mesmo a sério”, declarou, admitindo que “a altura mais complicada foi o secundário, porque era difícil conciliar”.

“Mas acontecia comigo e com os adversários, portanto era igual para todos. Foi difícil, mas com força de vontade consegui”, frisou. Em 2017, quando terminou o 12.º ano, Iuri estava na equipa Miranda-Mortágua, onde chegou depois de ter passado pelo Clube de Ciclismo da Bairrada. Após dois anos no Sicasal e um ano no Froiz [Espanha], terminou o primeiro ano de profissional na Tavfer-Measindot-Mortágua.

Mas não só da pista vive a carreira do jovem vianense, que alterna, como tantos, com a vida no ciclismo de estada, onde começou: “Na altura não existia nenhum velódromo em Portugal, mas eu via na televisão o que os grandes sprinters faziam. Quando fui para o Clube de Ciclismo da Bairrada, onde o velódromo foi construido [em Anadia] comecei a treinar e competir. Não tive logo sucesso e competi em Sub-23 com apoio dos meus pais, quase como um hobby ou uma paixão. Ia sozinho e tinha de organizar-me. Em 2019 cheguei à seleção. Viram potencial em mim”. Iuri Leitão referiu ainda que a preparação entre a estrada e a pista “é bastante parecida”, apesar de “existirem adaptações e trabalho específico de força e velocidade que a pista exige”.

“É 95% igual à preparação da estrada. Mas olhando o calendário, falando com a equipa e tendo tudo muito organizado é possível fazer as duas vertentes”, explicou, acrescentando que gosta “igualmente” das duas vertentes: “Não conseguia fazer uma sem a outra, são as duas grandes paixões da minha vida”.