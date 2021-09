Foi uma das medidas mais emblemáticas do Orçamento do Estado para 2021 e prometia muito. À boleia de mecanismos criados no estrangeiro, como o britânico “Eat Out to Help Out” (comer fora para ajudar), o Governo anunciou um programa para incentivar o consumo nos setores mais afetados pela pandemia: a restauração, o alojamento e a cultura, permitindo acumular o IVA gasto nesses setores e gastá-lo mais tarde. Mas, à medida que o programa avança e vão sendo conhecidos alguns números, surgem dúvidas sobre se o IVAucher será capaz de cumprir a sua finalidade – ou se não será mais do que uma “benesse” para quem já ia gastar na mesma, ou seja, puxando pouco pela economia.

Aliás, vários especialistas criticam, ao Observador, a fraca comunicação do programa nos meses em que foi possível acumular o IVA. E apontam fragilidades à forma como está a ser operacionalizado — mais concretamente, à “desconfiança” que pode surgir nos consumidores por terem de associar o número de contribuinte aos dados do cartão bancário, entregando-os a uma plataforma gerida por uma empresa que poucos conhecem e que nem tem um logótipo do Governo que permita facilmente atestar a sua autenticidade.

Os empresários dizem que “ainda é cedo” para perceber se o IVAucher levou (e vai levar) a mais consumo, mas mostram, sobretudo, desconhecimento do programa. Muitos querem “esperar para ver” se aderir compensa. Do lado do Governo, perante o que parecia caminhar para ser um desastre – com várias associações a queixarem-se da “burocracia” e dos custos associados à adesão – virou-se o jogo: em poucas semanas foi negociado um novo modelo em que, agora, as pessoas pagam a totalidade das despesas mas depois veem aparecer nas suas contas bancárias a devolução de 50% (enquanto houver saldo).

Essa foi uma negociação feita diretamente com os bancos, contornando totalmente um “elefante na sala” que é a SIBS, a dona da rede Multibanco e que tem os (mesmos) bancos como acionistas.

E a prometida injeção de 200 milhões de euros nos setores mais fragilizados? O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais explica ao Observador que essa expetativa tinha por base o consumo verificado nos primeiros três meses do ano nas atividades abrangidas e, por isso, foi o valor inscrito no Orçamento do Estado de 2021 quando ainda se acreditava que o programa ia arrancar em janeiro — foi adiado por causa do confinamento.

Para António Mendonça Mendes, a medida de avaliação do sucesso deve passar por comparar a despesa feita nos setores abrangidos em junho, o único mês apurado, com os valores gastos em 2020 e 2019. E o saldo acumulado revela despesas superiores ao mês de 2020 e quase em linha com as registadas no mesmo mês de 2019, antes da pandemia, assinala. Mas os especialistas ouvidos pelo Observador dizem que é preciso ter outros fatores em conta, nomeadamente o cansaço da pandemia, os avanços na vacinação ou as poupanças acumuladas, que podem ter impulsionado mais o consumo.

“Já ouvi falar, mas não sei o que é. Você não me sabe explicar, pois não?”

Mesmo tornando mais simples a adesão por parte dos comerciantes, o Governo tem pela frente um desafio de divulgação que, por sinal, será difícil. É certo que as empresas ainda têm tempo para aderir e, até agora, não tiveram de fazer nada além de dar fatura aos clientes quando eles pedem, como habitualmente. Mas, a um mês do início da fase de desconto, muitos negócios estão perfeitamente alheados em relação ao programa.

Num restaurante em Elvas o gerente admitiu que a primeira vez que ouviu falar do IVAucher foi quando o jornalista do Observador lhe perguntou se já tinha aderido. Outro empresário da restauração, em Oeiras, comentou: “Já ouvi falar, mas isto é mesmo à portuguesa. Este Governo é muito bom a lançar coisas mas não informa – depois a pessoa é que tem de andar à procura, à procura…”, comentou.

“Tenho de me ir informar… Não sei como é que suposto, depois, eu receber, como é que as pessoas pagam, etc. Você não me sabe explicar, pois não?”, perguntou. Qualquer jornalista que pegue no telefone para tentar falar com o gerente de um restaurante por esse país fora sobre o IVAucher corre o risco de acabar a chamada a dar uma pequena ação de formação sobre os traços gerais do programa.