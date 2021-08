Já descobriu os sabores portugueses da McDonald’s?

Com a sua experiência no mundo da restauração, a Sopas Graciete decidiu “explorar uma oportunidade de negócio que, até então, não existia no mercado português”, explica. “Podemos dizer que as Sopas Graciete são as ‘originais’, porque efetivamente foram as primeiras. Uma sopa refrigerada, com prazo de validade compatível com as necessidades de logística e distribuição. É também um produto estudado para ser fácil de transportar, de aquecer (no micro-ondas) e de consumir (na própria embalagem). Nascia, assim, um novo produto nas prateleiras das superfícies comerciais, de média e grande dimensão, hoje indispensáveis na categoria de ‘produtos frescos’”, refere Vasco Vieira. E tal como qualquer negócio familiar, a Sopas Graciete começou devagar, com seis variedades de sopa em embalagens de 400 gramas: creme de espinafres, creme de cenoura, creme de agrião, creme de legumes, sopa de feijão com espinafres e creme de feijão verde. “Hoje, produzimos para várias marcas, além da marca Graciete, com um total de mais de 40 receitas em embalagens de 400 gramas, 800 gramas e litro”, afirma o sócio-gerente da marca. Ainda no ano passado, a marca lançou quatro receitas com certificação BIO, criando oferta para os consumidores que preferem alimentos com este tipo de origem.

De empresa familiar a parceiro da McDonald’s

Sopa de Caldo Verde, Sopa de Ervilhas e Sopa de Legumes Passados. São estas as três receitas que a Sopas Graciete prepara para a McDonald’s. Mas como é que decorreu todo este processo de seleção? “No início, a McDonald’s pediu-nos seis receitas predefinidas de sopas e desafiou-nos a enviar mais duas receitas que considerássemos terem viabilidade de utilização nos seus restaurantes. E assim foi feito. Enviámos-lhes as sopas para uma prova de degustação. E as receitas que reuniram um maior consenso foram a sopa de Caldo Verde e a Sopa de Ervilhas. Por fim, com base na nossa experiência de vendas, tomámos a liberdade de sugerir uma terceira receita: o Creme de Legumes, por fazer parte do nosso top 3 de vendas. Entretanto, esta sopa sofreu uma alteração na receita, especialmente para a McDonald’s: em vez de levar legumes em pedaços, passou a ter os legumes passados, tornando-se uma sopa totalmente cremosa, especialmente pensada para os mais pequenos.” Dito desta forma, até parece que foi um processo muito simples. No entanto, desenvolver as receitas, aprimorá-las e enviá-las para as provas de degustação foi um processo que demorou cerca de dois meses. “Todas as receitas foram desenvolvidas exclusivamente e em parceria com a McDonald’s, tornando-as únicas, diferentes das demais sopas produzidas pela nossa empresa. Um dos pequenos detalhes que as distingue é, por exemplo, o sal. Ao longo destes últimos anos, temos vindo a reduzir o teor deste ingrediente nas receitas. Uma prática pioneira, que nos levou inclusive a rever as nossas receitas, acompanhando, assim, a McDonald’s numa maior preocupação com a alimentação saudável”, revela Vasco Vieira.