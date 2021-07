Esqueça quase todas as restrições que conheceu até agora, sobretudo as de horários para espaços comerciais, de restauração ou até para circular na rua. Todas essas medidas vão desaparecer nos primeiros minutos deste domingo, 1 de agosto, e ao mesmo tempo para todo o país, independentemente de estar num concelho com mais ou menos casos de Covid-19. Agora será a percentagem de população vacinada que vai ditar cada uma das três fases de libertação — ou de “levantamento gradual de restrições”, como lhe preferiu chamar o Governo.

Mas atenção: o distanciamento físico e o uso de máscaras, bem como limites à lotação de alguns dos espaços, continuam a existir, pelo menos nesta primeira fase. O Governo estima que a terceira e última fase de desconfinamento aconteça em outubro, altura em que conta ter 85% da população totalmente vacinada. Só aí vão abrir as discotecas, por exemplo. Os bares, no entanto, abrem já este domingo (com bastantes regras).

Neste trabalho do Observador encontrará respostas para algumas das perguntas que mais se colocam nesta altura de mudança. Fica, para já, uma certeza: o estado de calamidade vigora até ao dia 31 de agosto.

Começou a “libertação”. Quer dizer que já não há horários de recolhimento?

O país entra este domingo na primeira fase de libertação, num quadro de desconfinamento que inclui três fases que dependem da percentagem de população vacinada. Há regras a partir de 50% dos vacinados, a segunda fase começará quando estiverem vacinados 70% dos portugueses e a libertação total acontecerá com 85% da população vacinada. As restrições de horários dos espaços comerciais e de recolhimento terminam já no dia 1 de agosto, altura em que avança este novo plano do Governo com a fase 1.

Já posso jantar até tarde num restaurante se viver em Lisboa?

Se viver em Lisboa e em qualquer outro ponto do país. As regras passam agora a aplicar-se a todo o território nacional e deixam de existir a partir deste domingo o comércio, a restauração e os espetáculos culturais voltam a ter horários normais. Podem funcionar de acordo com as regras fixadas pela DGS para os espaços, mas com as duas da manhã como limite para o seu funcionamento — e uma da manhã para a admissão de novos clientes.