Já não nos vestimos a rigor para o Natal?

Mas o consumo consciente vem tentar equilibrar os anos de consumo desenfreado que têm tido um impacto tão negativo no mundo. “Hoje, a roupa é muito barata, mas as pessoas não compram com inteligência”, partilhou Yolanda Lobo. “As pessoas adotaram um consumo compulsivo, mas que se esgota logo ali”, lembrou. Mais vale comprarmos peças úteis e duradouras que vamos reutilizar e misturar e voltar a usar durante vários anos. “E nos outlets, podemos comprar peças muito boas a preços mais acessíveis que vão ser intemporais”, esclareceu Vera Deus.

Natal ou passagem de ano?

Da sua experiência no Freeport Lisboa Fashion Outlet e o Vila do Conde Porto Fashion Outlet, Vera Deus constata que os portugueses tendem a preocupar-se mais com a passagem de ano, principalmente se vão passar fora de casa. “As pessoas querem saber o que devem vestir. Fato? Blazer? E o smoking obriga a um vestido comprido? Hoje já há poucos protocolos e já não ligamos muito às regras, mas, em certas ocasiões, noto que as pessoas ainda ficam baralhadas.” O receio não é de não cumprir com um dress code, mas de cumprir demasiado. Não será esta evolução também boa nos dias de hoje? “A moda evoluiu e isso é mesmo muito bom. Antigamente, a moda ditava padrões muito rígidos que todos copiávamos. Agora, tudo é mais ou menos permitido. Reina o bom senso, o budget e a ocasião. Umas calças de ganga hoje são transversais, quer elegantes, quer confortáveis quando conjugadas com os acessórios certos”, disse Yolanda Lobo.

Lembra-se da última vez que se vestiu realmente a rigor sem ser para um casamento? Provavelmente não. Porque, na verdade, não temos assim tantas ocasiões no ano para nos vestirmos de forma mais sofisticada. Pelo que o desfecho desta talk acabou por ser o incentivo a que as famílias criem novas tradições. Hoje, podemos misturar praticamente tudo e criar novos visuais práticos que, com uma peça mais sofisticada, se tornam imediatamente elegantes e formais. Ou então, podemos simplesmente desconstruir a moda. As camisolas feias – as ugly sweaters – são brincadeiras que unem as pessoas. E a união é o que mais importa no Natal.

