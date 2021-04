RELIGIÃO

Adiei o casamento por causa da pandemia. Já posso ter uma festa com os convidados que quero?

Ainda não. A partir de 19 de abril, já se podem realizar festas de casamento com 25% da lotação do recinto onde se realizar. A partir de 3 de maio, a lotação passará para 50%.

Já posso juntar a família toda no batizado do meu filho?

As regras dos batizados são iguais às do casamento, por isso depende do tamanho da sua família e do espaço onde vai celebrar o batismo. Por enquanto, a ocupação não pode ultrapassar os 25%.

ATIVIDADE FÍSICA

Posso finalmente ter aulas de grupo no ginásio?

Não. Os ginásios reabriram a 5 de abril, mas as aulas de grupo continuam vedadas. Se tudo correr bem, a partir de 3 de maio poderá praticar qualquer atividade dentro do ginásio.

Posso continuar a jogar ténis ou houve alterações?

Modalidades de baixo risco, como o ténis, a natação, o surf, o bodyboard, o paddle e o ténis de mesa, podem continuar a ser praticados.

Tenho é saudade de jogar futebol com amigos. Já é possível?

Sim, a partir de 19 de abril é possível voltar à prática de desportos de médio risco, ou seja, o futebol, o basquetebol, o futsal, o hóquei ou o vólei.

Quando é que vou poder ir ver um jogo de futebol ao estádio?

Não será para breve. Desta vez, o primeiro-ministro até foi além das datas para a próxima fase do desconfinamento e respondeu diretamente que “antes da próxima época”, “seguramente” não haverá adeptos nos estádios.