Entre governar um país e cuidar da filha de três meses durante um voo de 17 horas, qual será a tarefa mais difícil? Para Jacinda Ardern, “é praticamente a mesma coisa”. A resposta, em tom de brincadeira, foi dada à NBC a 24 de setembro de 2018, dia em que a primeira-ministra da Nova Zelândia fez, mais uma vez, história. Naquele dia, entrou na reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, com a sua filha, Neve, que nascera apenas três meses antes e que ainda amamentava. Foi a primeira mulher a fazê-lo. No entanto, a resposta parece ter mudado ao longo dos últimos seis anos: Jacinda Ardern está cansada e disse, esta quarta-feira, que “chegou o momento” de abandonar o cargo.

Durante a reunião, a bebé esteve sempre ao colo do pai, Clarke Gayford, o homem com quem Jacinda Ardern pretende agora casar — o anúncio dos planos para o futuro foi, aliás, feito logo depois de ter anunciado a demissão do cargo de primeira-ministra, esta quarta-feira à noite. Nessa estreia de Neve numa Assembleia-Geral da ONU, há cinco anos, foi até preparado um cartão especial para a criança, que o pai partilhou nas redes sociais. “Gostava de ter apanhado o olhar assustado da delegação japonesa dentro da ONU ontem, que entrou numa sala de reuniões a meio de uma troca de fralda“, escreveu Clarke Gayford.

