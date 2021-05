Jacinto Veloso, o piloto que em 1963 desertou da Força Aérea Portuguesa com um avião para se juntar à luta da Frelimo, e depois foi chefe dos espiões e ministro da Segurança e da Economia em Moçambique, tem um percurso tão rico que a sua história de vida está contada neste artigo à parte.

Atualmente, além de empresário, Jacinto Veloso é membro do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, órgão de consulta do Presidente da República, Filipe Nyusi. A 24 de Abril, num sábado à tarde, exatamente um mês depois do ataque dos insurgentes a Palma, recebeu o Observador no escritório de sua casa, em Maputo.

Ao longo de uma hora, respondeu a perguntas sobre Cabo Delgado: o que falhou; se houve ou não um “fracasso” dos serviços de informações; as fragilidades que o exército moçambicano está a tentar corrigir; que tipo de apoio externo faz falta para combater os insurgentes; a impossibilidade de os ex-guerrilheiros moçambicanos aceitarem tropas portuguesas no terreno; a ligação entre os insurgentes e o Estado Islâmico; a teoria sobre o apoio de países ou empresas do setor do gás aos terroristas; quanto mais tempo pode durar o conflito; a ausência do Chefe de Estado de Cabo Delgado (só foi a Pemba mais de um mês depois do ataque a Palma); e as dificuldades de combater a corrupção no país.

“Moçambicanos têm de ser mais bem treinados e equipados para poderem confrontar-se com os terroristas”

Quais são as obrigações deste seu cargo no Conselho de Defesa e Segurança?

Sou um dos membros, deve haver à volta de 20. Estou lá há mais de dez anos. Fui reeleito agora de novo pela assembleia. A maior parte dos membros são por inerência de funções, como o primeiro-ministro, o ministro das Finanças, o ministro dos Negócios Estrangeiros, o Chefe de Estado Maior, etc.. Depois há meia dúzia que são eleitos. Constituem os conselheiros de segurança para o Presidente da República.

Este Conselho reúne com que regularidade?

Pelo menos uma vez a cada três meses e sempre que é convocado.

Houve alguma mudança na frequência das reuniões desde que começou o conflito de Cabo Delgado?

Reúne extraordinariamente mais vezes.

Uma vez por mês?

Depende. O Presidente decide: “Amanhã ou depois de amanhã temos reunião”. Vai, coloca as suas questões e o Conselho tenta responder.

Num artigo que publicou no jornal Savana há um ano sobre o conflito, defendia que devia haver apoio externo, o que contraria um pouco em certa medida o que o presidente tem dito sobre este assunto. Como vê o conflito hoje?

Continuo a pensar que é necessário um apoio externo. Mas às vezes há alguma confusão: algumas pessoas pensam que se trata de trazer unidades militares para combater os terroristas no terreno. Eu concordo que isto seja feito pelos moçambicanos, que neste momento ainda não estão muito bem treinados para isso. Aliás fomos todos apanhados desprevenidos com as ações do terrorismo a partir do final de 2017. Fomos todos apanhados desprevenidos e de surpresa. Incluindo os jornalistas. As forças, exceto uma ou outra pequena unidade que nem era para efeitos anti-terroristas, não estavam preparadas. Têm de ser preparadas. Penso que o combate no terreno deve ser essencialmente feito pelos próprios moçambicanos, que estão a aperfeiçoar-se pela prática, mas não estavam preparados. Têm de ser mais bem treinados e equipados para poderem confrontar-se com os terroristas — desde o início que ponho a hipótese de o Estado Islâmico estar por trás disto.