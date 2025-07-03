Jacques Rozier, o pilar da Nouvelle Vague que ficou na sombra

No final dos anos 50, Rozier assina outra curta-metragem, esta sim extraordinária (explicou-me a Leopardo que não a incluiu no programa por uma questão de direitos), chamada Blue Jeans (1958), história de dois fulanos que deambulam de Vespa pelas ruas de Cannes, à procura de miúdas, nem sempre com êxito. É o grande filme de engate de todos os tempos. Os intérpretes são amadores. Godard estava no festival de curtas de Tours no dia em que Blue Jeans se estreou e admirou-o. Tornar-se-ía amigo de Rozier para o resto da vida.

Nesta altura, a Nouvelle Vague estava a aquecer os motores. No verão de 1958, Chabrol mostrava em Locarno e Veneza o seu filme de estreia, Le beau Serge/Um Vinho Difícil. Truffaut ultimava a primeira longa-metragem, Les quatre cents coups, que levaria a Cannes em 1959 (“faire les quatre cents coups”, em francês, significa fazer trinta por uma linha; em Portugal traduziram-no pelo absurdo Os 400 Golpes, que não quer dizer coisa alguma). Enquanto isto, Godard tentava convencer “Beau Beau” (o produtor Georges de Beauregard) a abrir os cordões à bolsa para financiar O Acossado. A esta história se voltará mais tarde ou mais cedo, quando se estrear em Portugal o novo filme de Richard Linklater.

“Adeus Philippine”

Mas antes desse estrondo, Godard já convencera Rozier, que entretanto arranjara trabalho alimentar na televisão, a esboçar uma ideia que lhe permitisse dar o salto para a longa-metragem. Godard não tardou muito a apresentá-lo a Beauregard, que continuava à caça de novos talentos. O Acossado estreara-se entretanto. Não se falava de outra coisa. O produtor chegou-se então à frente com as notas, sem saber no que estava a meter-se. Assim nasceu Adeus Philippine, primeira-longa-metragem do realizador.

Rozier começou desde logo a cultivar uma reputação nada simpática e que em parte explica o seu posterior sumiço dos palcos que lhe pareciam destinados. Não se adapta ao ritmo nem aos prazos de produção de cinema. Filma de mais, sem argumento, desbarata película e excede em muito o orçamento. As cenas são praticamente todas improvisadas no decurso da rodagem. Não menos grave: é indeciso e lento na sala de montagem. Cineasta livre, mas a precisar de tempo que Beauregard não tinha para dar-lhe. E a história acabou mal, com o produtor a chamar-lhe incompetente e a bater com a porta. Esta empreitada tão atribulada, feita com o coração nas mãos, só foi concluída graças ao apoio de Carlo Ponti, célebre produtor italiano; Godard, protegendo o filme e o amigo, ficou uns quantos anos com a salvaguarda dos negativos.

Os filmes que compõem o ciclo ↓ Mostrar ↑ Esconder “Adeus Philippine” (1962)

***** “Paparazzi” (curta-metragem, 1963)

*** “O Partido das Coisas: Bardot / Godard” (curta-metragem, 1963)

*** As Praias de Orouët” (1973)

***** “Os Náufragos da Ilha Tortuga” (1976)

**** “Maine Océan” (1986)

***** “Fifi Martingale” (2001)

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Daqui para a frente, o percurso de Rozier é cada vez mais acidentado. Os seus filmes, quase sempre atravessados ora por problemas técnicos complicados ora por desnorteada gestão financeira, tornam-se aventuras épicas — como se em Rozier houvesse uma inexplicável dificuldade de levar as coisas até ao fim. Em Adeus Philippine, perdeu-se o som síncrono. Mas não havia guião e os diálogos eram improvisados. Foi preciso recorrer à leitura labial para refazer o som do filme em estúdio. Paulo Branco terá também muito a contar pela parte que lhe tocou quando apresentar as sessões de Maine Océan (1986), que ele produziu (a quarta longa-metragem de Rozier).

Adeus Philippine acompanha uma semana da vida de Michel (Jean Claude Aimini, que jamais voltaria a ser visto em filme algum), rapaz que deixa o seu trabalho de operador de câmara na TV (um meio que Rozier conhecia por dentro) e parte de férias para a Córsega com duas amigas, Liliane (Yveline Céry) e Juliette (Stefania Sabatini), no verão de 1960. Que é um verão agridoce: Michel sabe que, uma semana mais tarde, terá de partir de barco para a Guerra da Argélia. Adeus Philippine foi um dos raríssimos filmes da época a ousar tocar nesse tabu da história de França. Um veneno que Godard também provou e em doses muito mais elevadas quando realizou o censurado Le petit soldat/O Soldado das Sombras.

Adeus Philippine é uma obra-prima, com um triângulo amoroso a espelhar o espírito do seu tempo e uma verdade dos sentimentos que chega aos espectadores com uma extraordinária doçura, sem gravidade, sem tragédia. Mas também aqui se sente uma crueldade latente, indefinida, a consciência de que tudo tem um fim e que vai ser preciso dizer adeus. Um rapaz, duas raparigas, ele anda com uma, depois com outra, no fim elas ficam sozinhas e ele vai embora. Rozier provou que bastava isto para fazer um filme.