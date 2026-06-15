Jaime Dória Cortesão, advogado que fez o inquérito da FPF ao caso Saltillo: “Tive de acordar o Futre para prestar declarações”

Houve falta de disciplina no estágio. A responsabilidade pode ser atribuída a alguém em concreto?

Olhe, há uma expressão portuguesa que eu não gosto de utilizar, mas que se aplica inteiramente ali. Eu, na minha vida profissional não sou assim, que é o nacional-porreirismo. Está tudo a correr bem. Nós improvisamos isto e aquilo e tal. É, era, era assim que se fazia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a Federação Portuguesa de Futebol, não é que eu conheça lá alguém de perto, é uma estrutura mesmo séria e a sério. É tudo ao pormenor. E 86 teve impacto no que é hoje, a falta de organização, de planeamento, programação, tudo veio ao de cima e culminou, digamos, com as reivindicações dos jogadores e aquela coisa absurda de que quem esteve cá não foi e quem foi não tinha cá estado. Pronto.

O sindicato dos jogadores foi importante para a discussão que se seguiu ao caso de Saltillo consigo, nomeadamente, ouviu também o sindicato? Ou o facto de os jogadores já terem tido conversas prévias antes de falar consigo dispensou-o de ter essa conversa?

Não, eu tenho ideia de que não cheguei a falar com o sindicato. E o mundo dá muitas voltas. Veja lá bem, veja lá bem que o presidente do sindicato naquela altura era o Zé, o José Eduardo Sampaio. E nada mais, nada menos, há uns anos eu fui advogado do Zé Eduardo Sampaio num processo do Marco Silva contra ele por causa de umas declarações que ele tinha feito. Enfim, o mundo é muito pequeno, dá muitas voltas.

Foi difícil apresentar um relatório que contrariava a tese de quem o convidou a fazer o relatório?

Como deve calcular, talvez a entrega do relatório correspondesse no espírito de algumas pessoas à natureza de uma encomenda. Toma lá isto e faz lá aquilo que é o desejável para a federação. Mas tenho que ser muito sincero. Nunca tive pressão alguma de ninguém, de ninguém, e sobretudo quero aqui referir a total ausência de

pressão pelo Dr. Silva Resende. O Dr. Silva Resende nunca me dirigiu a palavra, nunca disse “Ó Dr. Cortesão, veja lá como é que isso está, como é que vai o processo, como é que está a correr”. Nada. Tive liberdade total. Portanto, eu fui à federação pela segunda vez para entregar o relatório e pronto.

E não voltou a falar com Silva Resende a propósito do caso?

Não voltei, não voltei a falar com o Dr. Silva Resende.

Não foi contactado por ninguém da Federação Portuguesa de Futebol depois de entregar o relatório?

Que eu me lembre não fui contactado. Não fui. Eu não tenho dúvidas nenhumas de que o relatório surpreendeu a direção da federação, por ser eventualmente inconveniente para os desejos iniciais, se é que os houve, se é que os houve. A federação foi obrigada a fazer um inquérito porque as associações de futebol regionais ou distritais e concelhias, como se queira chamar, fizeram uma grande pressão para que houvesse o inquérito. Em nome de quê? Daquilo que constava cá fora e que se provou que não foi nada aquilo. Foi uma reivindicação total, mas eu sou claro numa coisa. Tivesse Portugal tido um sucesso futebolístico, Saltillo hoje era recordado por ideias contrárias àquelas que ainda hoje se falam.

Mas isso é também um bocadinho o tal nacional-porreirismo de que estava a falar. Quando as coisas correm bem, quando os resultados desportivos são bons, não se olha para os problemas.

Não se olha para os problemas. As pessoas passam ao lado deles, por cima deles.

Mas era uma bomba-relógio…

Era, era, mas queria deixar aqui bem frisado. Fui duas vezes à federação, uma para recolher o relatório e outra para o entregar. Conheci aí o Dr. Silva Resende que nunca me falou em nada, nunca me pressionou em nada. Ninguém, ninguém. Lembro-me de ter almoçado com o Dr. César Grácio e o António Malva. Almoçámos duas vezes num restaurante onde por acaso ia o Joaquim Oliveira, que era ali na Pinheiro Chagas, e pronto.

E eles no fundo também nunca me pressionaram, era só saber se eu era bem tratado pelos jogadores, se era maltratado isto e aquilo. Pronto, e não passou disto, não tive a mínima pressão.

Ainda assim diz que o relatório terá surpreendido a Federação Portuguesa de Futebol e a sociedade portuguesa? Surpreendeu os portugueses? Ficaram surpreendidos? Quais foram as reações naquela altura?

Naquela altura é capaz de ter surpreendido alguém porque as coisas não estavam esclarecidas e, portanto, os jogadores tinham sido os maus da fita, não é? É natural que tenha surpreendido. Hoje em dia, se o relatório fosse hoje, se o caso Saltillo fosse hoje, não surpreendia ninguém, porque as pessoas não estão habituadas a que os inquéritos e os processos deem em alguma coisa. Isto é um país de brandos costumes, mas ali não foi brandos costumes, ali foi justiça feita.

E acha que o seu relatório contribuiu para acabar com este braço de ferro?

Eu vou-lhe dizer mais uma coisa. Eu acho até que o meu relatório, se fosse no sentido contrário, por qualquer razão, ia complicar muito mais a vida à federação. Eu acho que o relatório, por não se ter transformado o inquérito num processo disciplinar, e ter sido, digamos, praticamente, arquivado, até terá aliviado a federação, porque as pressões das associações junto da federação eram imensas.

As pressões, porque além dos castigados houve também uma série de indisponíveis, muitos jogadores que deixaram de querer ou de poder alinhar pela seleção.

Houve jogadores que não quiseram representar mais a seleção. Houve jogadores que se mostravam, se autossuspenderam, não se autoexcluíram e houve só um jogador que eu conhecia bem, porque eu sou da Académica. Eu sou da Académica e ele tinha sido jogador da Académica durante vários anos, que era o Álvaro. Eu conhecia-o bem como jogador da Académica. Os outros conhecia-os de nome apenas.

E este caso tornou-se também num caso político. O assunto esteve no parlamento, o assunto foi discutido pelo primeiro-ministro e pelo Presidente da República. Isso foi também uma pressão para que a situação se resolvesse?

Não, eu acho que com a entrega do relatório o assunto ficou resolvido. Eu acho que ficou resolvido e depois como sabe os políticos apanham o comboio.

Houve uma possibilidade muito séria de haver uma comissão parlamentar de inquérito ao caso. Só não aconteceu por um voto dos deputados. Teria sido diferente se o assunto fosse levado ao parlamento?

Olhe, eu gosto das comissões de inquérito parlamentares, porque acho que se apura lá muita coisa, embora fique também muita coisa por apurar, mas há um trabalho profícuo nas comissões de inquérito. Portanto, era natural que essa comissão de inquérito produzisse um trabalho útil, mas quase que lhe garanto, embora ninguém possa afirmar isso, que as conclusões não seriam diferentes daquelas que constavam no relatório feito por mim, que não havia razão para haver um escândalo, um escândalo do caso Saltillo. É o que eu pensei na altura. E continuo a pensar. Mas os jogadores naquela altura não eram perspetivados como são hoje, que são titulares de direitos e deveres. Naquela altura eram pessoas que, como dizia a sociedade civil elitista, “eles nem sabem comer”. Hoje não é assim. Hoje não é assim. Hoje se calhar temos é dirigentes que não sabem comer.

Os jogadores não eram trabalhadores privilegiados na altura, eram montras, segundo a expressão que utilizou.

Eram privilegiados na medida em que ganhavam muito mais que o cidadão comum, não é? Embora nada parecido com as somas astronómicas de hoje.

Estava a contar-nos que depois de entregue o relatório teve um contacto de alguém da federação.

Foi do senhor Amândio de Carvalho, emocionado, porque eu na véspera tinha referido na televisão, numa entrevista, presumo que conduzida pelo jornalista Ribeiro Cristóvão, tinha, digamos, resgatado a imagem do Amândio de Carvalho, dizendo que ele não era culpado do que se tinha passado, mas que a situação a montante é que era a responsável por aquilo que se lá passou. E ele telefonou-me: “Sotôr, era só para lhe agradecer as suas palavras”. Eu disse: “Nada que agradecer, não disse mentira nenhuma, são justas”. E portanto, “olhe, durma descansado, que é o que o senhor precisa, de dormir descansado, porque o senhor tem andado com o seu nome sempre aí atravessado”. E depois, curiosamente, uma vez encontrei-o no tribunal do Montijo quando ele foi apresentar a candidatura julgo que era para a Câmara do Montijo, e ele fez uma grande festa e nunca mais o vi.

“Seria uma injustiça ter havido alguma condenação”

Conseguiu passar por este processo não fazendo inimigos?

Que eu sinta, não, mas às vezes os inimigos vêm de onde menos se espera, não é? Mas neste caso concreto, posso-lhe dizer que não senti da parte de nenhum jogador. Eles tinham receio, os jogadores tinham receio, estavam convencidos de que eu estava ali mancomunado com a federação para lhes cair em cima, mas acho que eles foram-se convencendo ao longo do processo de que eu era isento.

Mas não foram conversas tensas?

Não. Não foram conversas normais, naturais, distinguindo-se de alguns jogadores, por uma terminologia mais rica do que outros, enfim, mas de resto não. Eu acho que eles a certa altura convenceram-se de que eu seria, digamos, tão isento quanto possível.

Seguiu alguma ordem em específico? Definiu alguma ordem de conversas com os jogadores ou foi tudo aleatório?

Que eu me lembre, não, já nem sei por quem é que comecei e se foi por Lisboa ou pelo Porto. Eu só me lembro de uma coisa que era um episódio giro: quando chamei o Futre para prestar declarações, praticamente tive de o acordar porque o Futre dormia com uma facilidade em todo o sítio. Era impressionante.

Mas adormeceu no escritório?

Não, não no hotel, no Porto Atlântico. Estava meio adormecido e tal.

Era um jovem atleta rebelde, não é?

Oh, era rebelde, era igual aos outros. Era simpático, talvez atrevidote, não sei.

Houve de facto um antes e um depois de Saltillo para a forma de funcionamento do futebol português? Ou de cada vez que há um problema com a Seleção Nacional lembramo-nos de Saltillo?

O futebol de hoje, a organização, o futebol, o que está a montante e a jusante do futebol é completamente diferente daquela altura. Agora, Saltillo serviu exatamente para mostrar como é que as coisas não podiam acontecer antes de uma comitiva partir e representar o país.

E se fosse hoje?

Não havia Saltillo.

Porquê?

Não havia Saltillo porque estava tudo programado, tudo planeado, tudo como deve ser. Treinos marcados, horas, horas, horas, o hotel como devia ser, etc, etc.

Não vai voltar a acontecer?

Estou convencido de que não será provável. Hoje as coisas são levadas muito a sério. O futebol de hoje não tem nada a ver com o futebol de há 40 anos. E o de há 40 anos não tinha nada a ver com o futebol de 40 anos antes no tempo da Segunda Grande Guerra e assim sucessivamente. Hoje em dia o futebol está muito estruturado, mesmo a nível da terceira e da segunda divisão. É impressionante, com os seus departamentos técnicos e sobretudo com uma coisa que hoje é palavra de ordem de todos os clubes, que é a formação.

No fim de tudo isto e 40 anos depois tem a convicção de que se fez justiça neste caso?

Completamente. Ou por outra, seria uma injustiça ter havido alguma condenação. As coisas, olhe, era a época. Também o tínhamos quê? Dez anos de democracia naquela altura. Enfim, estavam as coisas a iniciar-se.

[O Escândalo que Destruiu a Seleção é um podcast do Observador sobre a polémica participação portuguesa no Mundial do México em 1986. Pode ouvir o primeiro episódio aqui]