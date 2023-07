James Brooke-Smith é descontraído. Descontraído como alguém que absorveu totalmente a cultura de uma década e hoje a consegue colocar em Os Delirantes Anos 90, misturando política, economia e cultura popular. Tudo se cruza, tudo conflui para uma ideia de vida que existiu nos 1990s e que entretanto se tem vindo a dissipar. Foi a melhor década das nossas vidas? Para quem a viveu da melhor fomrma, foi de certeza, verdade absoluta para qualquer outra dezena de anos. Professor de cinema, Brooke-Smith diz-nos em entrevista que decidiu escrever o livro quando numa conversa com um aluno surgiu a ideia de “clássico” para descrever o rock que James ouvia nos 1990s. Estão os anos 90 já tão distantes que aquilo que nos deram já cabe na categoria “clássico”?

Talvez, sobretudo para uma geração que nasceu depois nos primeiros anos do século XXI. A promessa dos 1990s não se cumpriu, as projeções de um futuro melhor começaram a minguar e hoje, se tivermos os pés assentes na terra, as nossas preocupações são outras. Há muitas coisas, como a realidade virtual, que pareciam tão presentes no imaginário do futuro inevitável nos 1990s que ainda hoje não se cumpriam. POr outro lado, outras ganharam um espaço muito maior e de forma muito mais rápida do que alguma vez pensámos. Sonhámos demasiado alto, fizemos más previsões ou fomos por um caminho que destruiu o sonho?

Isso tudo está presente no livro de Brooke-Smith, que situa a década entre a Queda do Muro de Berlim (1989) e o 11 de setembro (2001). Britânico, atualmente a dar aulas no Canadá, conheceu na pele a euforia dos 1990s na promessa de estabilidade política e da renovação britânica do New Labour de Tony Blair. Cresceu também com “Marés Vivas” e a visão que dá da conceção da série, um produto concebido para o mercado global, causa arrepios: não é novidade, mas olhamos com novas lentes para a forma como os ideais de vida norte-americanos foram vendidos dos anos 1990 e chegaram a todo o mundo.

