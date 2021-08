E tem uma afinidade ideológica maior com algum deles?

São todos do PS [risos].

Há outros nomes que podiam ser tidos em conta além dos quatro de que se fala?

Julgo que sim. Há uma coisa que é muito interessante que é perceber que o congresso em vários momentos conseguiu trazer novos rostos e novas realidades e visões. E isso também acontecerá e é essa dinâmica — não letárgica — que se sente na nossa estrutura que faz com que isso aconteça. Portanto, essas pessoas vão posicionar-se quando tiver de ser. Esses quatro, outros… julgo que a riqueza do PS gera isso mesmo.

Antevê alguma dificuldade para o PS e qual deve ser a meta para dizer que o partido teve uma boa noite eleitoral?

Em 2013 tivemos um super resultado eleitoral e em 2017 ainda mais.

E é possível superar agora?

E, portanto, nós estamos sempre a querer mais e, naturalmente, nós temos no nosso código genético querer mais. O PS é um partido autárquico, um partido que mudou o rosto do país pela mão dos autarcas do PS. E, portanto, é com orgulho que continuamos a ver crescer as pessoas que confiam nesse trabalho autárquico. Era por isso importante que se conseguisse prosseguir esse caminho. Naturalmente, é difícil porque já temos um número esmagador de municípios. Mas uma coisa é certa: se houve momento em que foi possível perceber a diferença entre o papel de um autarca socialista e de outros autarcas que tivemos no país foi a pandemia. Os autarcas tiveram um papel muito estruturante na resposta e no apoio entre o poder central e o apoio às populações e em muitos municípios notou-se claramente a diferença desse apoio. Julgo que isso também será avaliado por quem não teve essa resposta nestas eleições autárquicas.

Acha que o resultado que sair das autárquicas pode ter alguma influência no dia seguinte nas negociações que estão a existir ao mesmo tempo para o Orçamento do Estado. Pode criar um problema, por exemplo, com o PCP que saiu muito lesado nas últimas autárquicas?

Julgo que as negociações no espaço parlamentar e as eleições autárquicas são caminhos diferentes, salvo se tivéssemos a concorrer coligados e, aí, seria outra análise. E, portanto, a responsabilidade na construção de um Orçamento do Estado que dê resposta aos cidadãos e continue a construir este Estado Social forte e que os portugueses sintam que os apoiam cada vez mais em caso de necessidade é aquilo que deve fazer com que os partidos, o PCP, o PAN, o BE e o PEV, sintam a responsabilidade de: se não for com o PS, com quem é que dialogam? E que tipo de contributos estão a dar para este reforço do Estado Social. E, portanto, neste sentido julgo que o momento das eleições autárquicas é para os partidos se disputarem sozinhos — é assim salvo um outro caso em que há coligações — mas naturalmente a responsabilidade é manter o país na rota de crescimento e convergência que nos trouxe até aqui, apesar da pandemia. Portanto, julgo que essa responsabilidade está bem presente nas mentes dos líderes dos demais partidos.

E é possível contar com o Bloco de Esquerda também no orçamento? Acredita nisso?

Julgo que temos de fazer esse diálogo, com a maior honestidade de perceber — como fizemos aliás na lei de bases da saúde, que em muitos momentos achámos que teríamos perdido o BE nessa negociação — o que de verdadeiramente é bom para os cidadãos portugueses. Por muito que algum taticismo apareça nalgum discurso mais extremado. Julgo que temos de avaliar na discussão do Orçamento do Estado aquilo que queremos verdadeiramente construir para o nosso país e dar aos cidadãos. E isso, naturalmente, também terá de ser colocado ao Bloco de Esquerda: se é um retrocesso ou a continuação dos avanços que alcançámos.

Há motivos para a esquerda estar apreensiva em relação ao Orçamento?

Não há nenhum motivo. Eu não estou na construção do Orçamento do Estado e por isso não tenho alguns detalhes, mas julgo, daquilo que conheço do ministro das Finanças e do primeiro-ministro que haja qualquer qualquer indicador que implique uma deriva daquilo que tem sido a construção relativamente ao Estado social e ao reforço do Estado social que temos feito até agora. E isso é a maior bitola que a esquerda pode e deve ter para entrar aos portugueses.

Resposta de sim ou não. É provável ou não que o BE esteja neste acordo de orçamento?

Só eles é que podem responder. Nós devemos trabalhar para isso.

Vamos passar à fase de carne ou peixe. Em caso de necessidade absoluta, preferia ter de cumprir isolamento profilático preventivo na companhia de Marta Temido ou de Graça Freitas?

Risos. Graça Freitas.

Preferia beber um drink de final de dia após o congresso com Ana Catarina Mendes ou Mariana Vieira da Silva?

Ambas são boas companhias.

Então e se fosse para partilhar um Dom Rodrigo? Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina?

Os dom Rodrigos não se partilha com ninguém. Mas, solidariamente, para ninguém engordar, podíamos partilhar todos.

A quem é compraria um carro em segunda mão: António José Seguro ou António Costa?

Nunca comprei um carro em segunda mão, a não ser à minha avó. Como não percebo nada de carros a não ser de os conduzir, ficava sempre desconfiada. Mas eu confio em ambos e acho que um foi e o outro é um grande secretário-geral do PS. Nenhum deles me induziria em erro.