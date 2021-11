Jane Hoffer. Dos EUA ao Porto para liderar a mobilidade sustentável da Flow: "Há clientes que vão exigir a entrega com zero emissões"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Adepta de passeios em bicicletas e outros meios mais sustentáveis e com experiência no mundo da engenharia, Jane Hoffer mudou-se de malas e bagagens para Matosinhos em junho de 2020 para liderar a GoWithFlow, uma startup nascida no CEiiA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto. A startup, que conta com a Galp como a principal acionista, desenvolveu um software que permite às empresas e cidades analisarem, em tempo real, a utilização dos seus veículos (desde os custos ao tempo de carregamento) e perceberem como podem ter uma mobilidade mais sustentável, diminuindo, assim, a sua pegada ambiental.

Mas o percurso da norte-americana, tanto na mobilidade como no mundo do empreendedorismo, começou muito antes. Jane Hoffer, de 56 anos, cresceu na Allentown, na Pensilvânia, é formada em Engenharia, pela Universidade do Texas, e ocupou cargos de liderança em grandes empresas como a IBM, em Nova Iorque. O verdadeiro caminho no empreendedorismo, revela numa entrevista ao Observador realizada num edifício da antiga refinaria de Matosinhos, começou com a criação de uma empresa de software que acabou por vender, 12 anos depois.

A ligação a Portugal teve início na altura em que Jane Hoffer foi trabalhar para a Veniam, empresa portuguesa sediada nos Estados Unidos que trabalha na tecnologia dos automóveis. O objetivo era ajudar a expandir a sua presença em território norte-americano, mas, seis meses depois, assumiu outro papel que englobava uma ida mensal ao Porto. Depois, recebeu um convite da Galp e decidiu mudar-se para o Porto, onde gere atualmente a GoWithFlow, empresa que já conta com mais de 25 clientes, incluindo a gestão da frota da Infraestruturas de Portugal.

A chegada a Portugal em plena pandemia de Covid-19 trouxe alguns desafios: “Não foi só deixar os Estados Unidos, mas também fazê-lo num período tão restritivo”, revela a responsável, enumerando algumas dificuldades, como as restrições nas viagens e a dificuldade em interagir com a comunidade local para aprender a língua portuguesa. “Estamos agora nesse caminho”, garante. Já a nível de negócio, Jane Hoffer encontrou um mundo diferente dos EUA: “Há uma comunidade de startups muito forte, mas há mais que pode ser feito para abraçar realmente o que vivenciei com a cultura de startups. Há alguns incentivos que são mais fáceis de aceder nos EUA, mas mais restritos aqui. E isso afeta o recrutamento, a retenção e a expansão”, explica.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No que toca à mobilidade, a empreendedora não tem dúvidas: o impacto é cada vez mais visível e é necessário apostar na sustentabilidade. “Tenho três filhos que vão criar as suas próprias famílias no futuro e quero trabalhar em coisas que vão permitir deixar um mundo melhor para as nossas crianças. Acho que nunca foi tão evidente que a descarbonização e a eletrificação podem ter um grande impacto e precisam de acontecer o mais cedo possível para que esse futuro seja assegurado”, explica. E tudo começa com hábitos pessoais, como o gosto por andar de bicicleta.

A Flow acredita nas vantagens da tecnologia que fornece e que permite às empresas gerir todo o processo de transição para frotas elétricas. “Algumas vendem apenas estações de carregamento — o que é ótimo porque precisamos delas –, mas se não houver uma tecnologia que assegure que há um alarme quando a bateria está em baixo ou que indica maneiras de reduzir os custos e de melhorar os serviços, então não existe um benefício completo”, refere a responsável, salientando que “há uma educação a fazer com as empresas que ainda não estão convencidas” com a mobilidade sustentável.

Além dos negócios, Jane Hoffer tem um papel importante em organizações que lutam para que mais mulheres tenham a oportunidade de se juntar ao empreendedorismo e de ocupar cargos de liderança. “Infelizmente, as estatísticas mostram que o financiamento a negócios geridos por mulheres ainda está muito longe do ideal. Muito disso é porque as mulheres não estão nos fundos de investimento para entenderem os negócios que outras mulheres estão a tentar construir. Isso está a mudar, mas lentamente”, refere, dando um conselho a quem está a tentar entrar nesta área: “Sejam confiantes e corajosas. Porque são provavelmente muito melhores do que pensam”.

“Quero trabalhar em coisas que vão permitir deixar um mundo melhor para as nossas crianças”

A Jane é uma empreendedora que já passou por várias áreas. Chegou a criar uma empresa de software e vendeu-a 12 anos depois, passou também por projetos que unem a tecnologia à educação. Em janeiro do ano passado decidiu deixar os Estados Unidos e mudar-se para Portugal. O que motivou esta mudança?

Depois de sair da universidade trabalhei na IBM, mas senti realmente o empreendedorismo quando me mudei para uma empresa mais pequena e acabei por construi-la. Foi a tal jornada dos 12 anos. Depois, comecei a olhar para o que iria fazer na próxima fase: voltava a liderar uma empresa? E estive noutra empresa durante três anos. Era de software educacional e tivemos um ótimo início. Mas, depois disso, questionei-me: “Onde é que posso pegar em toda a experiência que tenho e usá-la da melhor forma?” E juntei-me a uma empresa em Nova Iorque, onde ajudei o CEO e a startup a crescerem.

Fiz isto para três empresas, sendo a terceira a Veniam [empresa portuguesa sediada nos EUA]. Era suposto estar com a empresa apenas nos Estados Unidos e ajudar a expandir a sua presença no país, mas, seis meses depois, o João Barros [diretor executivo da Veniam] pediu-me para assumir um papel a nível global. E comecei a vir ao Porto uma semana por mês.

É engraçado, porque ontem estava na baixa do Porto com a equipa e, à medida que estávamos a conduzir, eu até ia indicando os locais onde eles poderiam ficar. Tive um ótimo feeling pelo Porto e apaixonei-me pela cidade. Mais pelas pessoas e a oportunidade que Portugal está a gerar na tecnologia. Adorei trabalhar com a Veniam, mas depois recebi um telefonema da Galp em que me disseram: “Vemos que estás a passar muito tempo em Portugal, que estás a trabalhar com tecnologia disruptiva, que tens experiência com a tua própria empresa de software” e achei a oportunidade que surgiu muito atrativa. Depois, disseram-me que tinha de me mudar para Portugal. Pensei nisso, mas não demorei muito a tomar uma decisão. Falei com o meu marido e ele disse que seria uma mudança de vida muito interessante para nós, porque os nossos filhos já estão crescidos e temos flexibilidade para isso. Para nós foi o momento e oportunidade certos.

E já estava familiarizada com o país e com a cidade.

Exatamente. Já me era familiar, no sentido em que já tinha começado a construir uma rede de contactos e de pessoas com quem queria mesmo trabalhar e trazê-las para a empresa. E fiquei mais confortável com isso.

Sentiu muitas diferenças entre a sua vida nos Estados Unidos e a vida em Portugal?

Cheguei aqui numa altura muito particular, durante a pandemia de Covid-19. Não foi só deixar os Estados Unidos, mas também fazê-lo num período tão restritivo. Quando chegamos aqui, em julho de 2020, havia muitas restrições. Uma das coisas que queria muito fazer era viajar e experienciar mais o país e ter mais interações a nível de negócio, adaptar-me e encaixar-me rápido no ecossistema. E não o consegui fazer. Ainda hoje é limitado, apesar de já estar a mudar, o que é ótimo. Poder ir a Lisboa e reunir com potenciais clientes e parceiros torna tudo diferente e mais rápido. E no mundo das startups isso é essencial.

Outra questão é a língua. Não consegui evoluir muito em termos de língua, porque não tive a oportunidade de interagir com muita gente. Mesmo dentro da própria comunidade. Escolhemos viver em Vila do Conde porque é um sítio muito bom, tem bons falantes de inglês, mas também muitos portugueses e nós queremos, nas interações diárias, usar o português. Estamos agora a começar esse caminho.

Numa perspetiva mais de negócio, há uma comunidade de startups muito forte, mas acho que há mais que pode ser feito para abraçar realmente o que vivenciei nos EUA com a cultura de startups. Há alguns incentivos que são mais fáceis de aceder nos EUA, mas mais restritos aqui. E isso afeta o recrutamento, a retenção e a expansão. Esta questão foi um pouco um abrir de olhos para mim sobre a forma como iria trabalhar, tendo em conta algumas das restrições impostas pelo sistema legal aos negócios.