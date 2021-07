Lote da Janssen não deu problemas no resto do país

No centro de vacinação da Ajuda, em Lisboa, a equipa que esta quinta-feira vacinava os utentes já tinha ouvido a história de Mafra. Por ali, onde, na véspera, tinham usado exatamente o mesmo lote, não houve nenhuma reação adversa a relatar.

“É bem provável que tenha sido mais do calor do que da própria vacina”, arrisca dizer uma das enfermeiras. Por segurança, assume, é sempre melhor prevenir e aguardar os resultados da investigação.

Foi essa a decisão do Infarmed. Muito embora seja um lote com milhares de doses — os das vacinas chegam, por vezes, a ser de centenas de milhar — só houve registo, até agora, daqueles 20 desmaios pós-vacinação em catadupa. No resto do país, nos centros de vacinação onde as doses foram administradas, não há nenhum relato que se assemelhe ao de Mafra. Há relatos de desmaios, mas esses acontecem regularmente. Ao Infarmed, ao longo do dia, foram chegando vários relatos, mas em nenhum outro sítio do país aconteceram em número invulgar.

Foi por isso mesmo que o regulador dos medicamentos em Portugal estava determinado a encontrar uma resposta: um acontecimento tão peculiar não pode ser explicado apenas pelo acaso. As hipóteses, para além da mais óbvia, a reação adversa à vacina, foram todas colocadas em cima da mesa: consequência do calor que se sentia, reação vagal, má conservação da vacina ou até um efeito coletivo — uma pessoa tem sintomas e, à sua volta, os presentes começam a sentir exatamente o mesmo.

Do que apurou até agora, o regulador do medicamento pode garantir que a vacina não tem quaisquer problemas e está em conformidade com as normas. Para levar a cabo a investigação, o Infarmed contou com a parceria das várias Administrações Regionais de Saúde (ARS).