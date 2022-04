Jean-Jacques Annaud: "O incêndio em Notre-Dame é uma história de suspense, é puro cinema"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O cineasta francês Jean-Jacques Annaud, autor de filmes como “A Guerra do Fogo”, “O Nome da Rosa”, “O Amante” ou “Sete Anos no Tibete”, esteve em Portugal a promover a sua nova realização, “Notre-Dame em Chamas”, que se estreia esta quinta-feira. É uma recriação dramatizada do incêndio da Catedral de Notre-Dame, nos dias 15 e 16 de abril de 2019, meticulosamente fiel à realidade dos acontecimentos, feita com imagens de arquivo e rodadas no próprio templo atualmente a ser restaurado. Mas também trabalhado em estúdio, através da construção de uma maqueta de grandes proporções, à qual foi pegada fogo. O Observador falou com Annaud sobre o filme, as histórias incríveis que mostra e não tinham sido contadas até agora e os pormenores da rodagem.

“Notre-Dame em Chamas” era um projeto seu, ou foi uma encomenda? Como é que o filme aconteceu?

Passou-se que me propuseram fazer algo que eu nunca tinha feito: uma montagem de imagens de Notre-Dame a arder. Não é o que gosto de fazer e não tinha vontade de me meter nisso, mas nessa altura descobri as informações reais sobre o que se tinha passado durante o incêndio e fiquei estupefacto. E pensei que era a ocasião ideal para fazer um grande filme de cinema, espectacular, com muita intensidade, emoções e suspense.

E o que é que descobriu nessa altura?

Descobri pouco a pouco que os verdadeiros acontecimentos eram inimagináveis. E depois soube que os jornalistas que os tinham contado não sabiam tudo o que tinha acontecido no decurso do incêndio e que as coisas eram ainda mais espectaculares e inverosímeis. Estávamos então em pleno confinamento e achei que o cinema tinha, de novo, que oferecer um espectáculo verdadeiro. Mas não apenas espectáculo. Um espectáculo com conteúdo, com intensidade dramática, com emoção, tal como os filmes que eu gostava de ver quando era espectador e ainda não realizador. Essa foi a razão deste filme.

[Veja o “trailer” de “Notre-Dame em Chamas”:]

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sei que gosta muito de igrejas antigas, e de Notre-Dame em especial.

Sim, muito. E gosto muito da Idade Média graças a Notre-Dame, que visitei muita vezes quando era pequeno. Eu morava com os meus pais nos arredores de Paris e todas as semanas vínhamos à cidade, e saíamos numa estação de Metro mesmo em frente à catedral. E agora, moro a 550 metros de Notre-Dame e tenho instintivamente emoções muito especiais para com este edifício. Além disso, encontrei na história deste incêndio bonitas histórias humanas, e uma história eterna sobre a diferença entre o que é verdadeiro e o que é verosímil. Muitas vezes, o que é verdade, é inverosímil, e quando somos argumentistas não ousamos ir tão longe no improvável. Isso apaixonou-me também. Além disso, interessa-me o espectáculo do fogo.

Em que aspeto? A beleza terrível do fogo?

O fogo é um inimigo extraordinário, porque também é um amigo e logo é o mais temível dos inimigos. Ilumina-nos, aquece-nos mas também nos carboniza. E tem também essa beleza tremenda que refere. É bonito porque é perigoso e no cinema faz viver e morrer um cenário. Cada chama transforma a imagem. Tem um fascínio muito específico, aquilo a que os bombeiros chamam “o fascínio do mosquito”. Sabemos que nos vamos queimar, mas aproximamo-nos dele na mesma. Assim, todos estes elementos deste incêndio eram elementos de puro cinema, junto com um drama que acaba bem.