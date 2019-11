Chega para lá Charlize Theron com esse frasco de J’Adore, o presente mais cobiçado deste Natal é Conspiracy, uma paleta de sombras de olhos criada por dois reis do Youtube. De um lado, Shane Dawson, com mais de 23 milhões de seguidores, do outro Jeffree Star com 16.5 milhões de seguidores. Juntos têm uma audiência que é quase quatro vezes a população de Portugal. Não admira, portanto, que a coleção de maquilhagem que criaram juntos tenha esgotado num par de horas. Só a paleta grande, uma caixa com 18 sombras de olhos vendida por €56, esgotou quatro horas depois de ter sido lançada online, tendo vendido 1.1 milhões de unidades – e gerando um resultado bruto de mais de seis milhões de euros.

Mas atribuir o sucesso deste lançamento à simples soma da audiência destas duas estrelas da Internet seria uma leitura demasiado superficial. Na sua lista dos canais independentes mais populares, a Business Insider explica que “o Youtube criou uma nova geração de celebridades e influenciadores que transformaram a publicação de vídeos online em carreiras lucrativas. Nomes bem familiares como PewDiePie, Shane Dawson e Smosh ganharam milhões de seguidores ao longo dos anos ao fazer upload de vídeos e formando laços aparentemente pessoais com os seus fãs. De comediantes a gamers a vloggers de todo o tipo, os youtubers exploraram a plataforma de partilha de vídeo para estabelecer o seu público e marca com pouco mais do que uma câmara de vídeo e uma boa ligação à Internet”.

Laços aparentemente pessoais

Shane Dawson tinha 19 anos quando, em 2008, começou a fazer vídeos para o Youtube. Com mais de 10 anos de carreira, é considerado um old school da plataforma de partilha de vídeos norte-americana criada em 2005 por três ex-funcionários da Paypal – e posteriormente comprada pela Google no ano seguinte. Durante mais de uma década, uma audiência internacional viu Shane lutar contra a depressão e com problemas de peso, descobrir a sua sexualidade, acabar com a namorada, tentar a sua sorte na música e mais recentemente tornar-se na Oprah do Youtube.