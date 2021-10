O caso do jovem que é Testemunha de Jeová e está internado com uma leucemia aguda no IPO, recusando transfusões de sangue, não é o primeiro a ser resolvido num tribunal. Outros hospitais do país já tiveram de pedir a tutela de menores cujos pais tomaram uma decisão idêntica, na tentativa de salvar a vida dos doentes. Mas houve casos, como por exemplo em Coimbra, em que as equipas médicas conseguiram convencer as famílias a fazer prevalecer o direito à vida sobre a crença religiosa sem ser preciso avançar com um processo judicial.

A história de João, que está internado no IPO em Lisboa, saltou para os jornais pela sua idade: 16 anos. Uma idade que, à luz da lei, confere já uma série de direitos. A partir dos 16 anos pode cumprir-se uma pena de prisão, pode mudar-se de sexo ou casar com a autorização dos pais, embora a maioridade só seja considerada aos 18 anos. “Existem já uma série de atos de grande relevo, em que lhe é permitido optar sozinho”, explica ao Observador a juíza Carla Oliveira, que já trabalhou num Tribunal de Família e Menores na margem sul do Tejo e que assume que entre colegas estes casos são falados por não serem assim “tão raros”.

No entanto, diz, quando são menores, o tribunal limita-se a retirar a tutela dos pais e a dar o poder de decisão ao hospital, sem que isso seja questionável. “Quando está em causa uma criança ou um bebé, a maior parte das pessoas concorda que deve prevalecer o direito à vida sobre o direito à religião”, diz ao Observador a magistrada, que acredita que a idade fronteira de João determinou a publicidade da sua história.