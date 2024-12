Jeremy Dauber, os judeus e a comédia: "Com o Holocausto, a fronteira entre humor poderoso e aproveitamento é ténue"

Para quem cresceu num ambiente cultural em que nomes como os de Woody Allen, Mel Brooks ou Jerry Seinfeld são referências do humor, pode parecer estranho que os judeus nem sempre tenham sido vistos como um povo particularmente engraçado ou com inclinação para a comédia. Mas o humor distintivamente judaico tem uma história tão longa quanto a história do povo judaico e é essa tradição que o professor de literatura judaica na Universidade de Columbia, Jeremy Dauber, nos dá a conhecer no exaustivo livro Os Judeus e a Comédia — Uma História Muito Séria (Zigurate).

Será até mais correto falar de tradições do humor judaico pois a forma e o conteúdo assumidos pela comédia feita por judeus variam consoante as épocas e as geografias em que os judeus viveram, acompanham as oscilações da sua fortuna e as certezas das perseguições e das matanças, sinalizam mudanças fundamentais na sua identidade coletiva, vão desde o humor mais refinado, erudito e filosófico às referências mais escatológicas, refletem preocupações muito particulares de uma determinada comunidade e abordam temas tão universais que, a dada altura, a pergunta se impõe: existirá mesmo um humor especificamente judaico? No livro, Dauber também procura uma resposta para esta pergunta.

O que nos mostra certamente é que há muito humor judaico para lá de Woody Allen, Mel Brooks ou Seinfeld, há um humor que remonta aos tempos bíblicos e ao Livro de Ester, amplamente mencionado neste livro, há um humor feito a pensar nos judeus e outro a pensar no público gentio – os tais que nunca acharam muito piada aos judeus, com consequências nada cómicas na maior parte das vezes –, que o humor serve de consolo nos tempos mais sombrios e de confronto com o absurdo da existência, que lida com essa contradição fundamental de o povo eleito ser o mais perseguido e que pode ser também uma forma modesta, entranhada no quotidiano, de transmitir uma herança, uma linguagem e um modo de sentir de geração em geração. Ou pode não ser nada disto e ser apenas a vontade de repetir uma anedota a que se achou graça e de rir do que todos nós, judeus e gentios, nos rimos.

▲ A capa de "Os Judeus e a Comédia — Uma História Muito Séria", de Jeremy Dauber, publicado em Portugal pela Zigurate

Deixe-me começar por lhe perguntar se acha que há algo intrinsecamente cómico na questão judaica, no facto de o povo judeu se considerar o povo escolhido e ao mesmo tempo ser historicamente perseguido em épocas e países diferentes?

Acho que a pergunta foi formulada da maneira certa. Para ser claro: como é óbvio, não há nada de engraçado na perseguição de qualquer grupo, sejam os judeus ou quaisquer outros. Mas acho que houve alturas em que os judeus viram a sobreposição de serem o povo escolhido — Deus ama-nos, temos um pacto com Deus — e tudo o resto que aconteceu ao longo da História. Alguns judeus – porque os judeus como qualquer outro povo são muito diferentes entre si – viram aí um pretexto para o choro e o ranger de dentes; outros viram aí qualquer coisa de estranho, ridículo ou cómico. E foi esse grupo de pessoas que acabou por escrever esse tipo de humor judaico. Portanto, essa foi uma das premissas fundamentais de um certo tipo de humor judaico.

No início do livro diz que até certa altura os judeus não eram considerados particularmente engraçados, mas isso mudou. A ideia que os outros têm acerca dos judeus e o seu humor mudou. Na sua opinião, qual foi o momento de viragem para que isso acontecesse?

Há aqui dois aspetos: o primeiro tem a ver com a sua primeira questão e uma mundivisão essencialmente religiosa. No século XX e no século XXI, muitos de nós vivemos num mundo pós-religioso. Uma das razões para que as pessoas, cristãs, obviamente, achassem que os judeus não tinham graça é porque os judeus eram tidos como metafisicamente ou teologicamente tristes. Tinham tido a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como o seu salvador e não a aproveitaram. E por isso eram tristes. Num mundo pós-religioso, isso já não interessa, as pessoas já não pensam nisso. O segundo aspeto é que o mundo, em parte devido à plataforma cultural norte-americana, teve oportunidade de ver judeus com piada de uma forma como nunca tinha visto até aí. O mundo inteiro teve oportunidade de ver um filme de Woody Allen, um filme de Mel Brooks ou de Seinfeld e terá pensado que há por aí uns judeus engraçados.

Mencionou alguns dos nomes importantes e a cultura norte-americana através dos filmes e da televisão contribuiu enormemente para essa ideia de humor judaico e dos humoristas judeus. Que outros nomes acha que foram os mais influentes na disseminação dessa ideia?

Julgo que, por exemplo, um dos humoristas judeus mais influentes na televisão norte-americana, não sei se será assim no resto do mundo, foi Sid Caesar, que tinha um programa intitulado Your Show of Shows, um dos primeiros programas na história da televisão. Teve uma importância enorme para a televisão americana e de alguma forma no resto do mundo, mas julgo – e corrija-me se estiver enganado – que este programa e o seu humor não tiveram grande sucesso internacionalmente.