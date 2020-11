No início desta entrevista falava em alguma incompreensão em relação a determinadas exceções, mas está consciente de que as pessoas podem não compreender que a Festa do Avante e agora o congresso se realizem quando não se pode sair de casa?

Acho interessante: primeiro cria-se a mistificação, lança-se o medo, exercita-se o temor, e depois criam-se as condições para que a tal perceção e confusão das pessoas aconteça. Naturalmente, nós percebemos a complexidade e a sensibilidade que esta matéria tem de ter. Mas já deveriam ter tirado conclusões. Afinal, a Festa do Avante mostrou ser um lugar seguro. Lembro-me de sete canais de TV, ao mesmo tempo, na abertura do horário das 20h, a malhar na Festa do Avante. Espanto dos espantos, afinal, não aconteceu nada. Nunca mais ninguém falou na Festa do Avante. Garantimos a segurança, como vamos garantir agora no congresso.

Mas há uma questão de sentimento de injustiça relativa.

Deve haver a pedagogia do exercício dos direitos. No momento em que se começarem a limitar os direitos e as liberdades diria: “Sabemos como começa, mas não sabemos como acabaria”. A valorização dos direitos individuais e coletivos que a nossa Constituição consagra deve ser o ponto de referência fundamental no quadro da vivência democrática que temos.