Jerónimo diz que a política é como os cogumelos: “Há os venenosos e os sãos”

A volta de Jerónimo de Sousa sofreu alterações e teve que trocar as vacas por cogumelos, ainda que garanta que não há "contradição" porque gosta dos dois. Avisou ainda contra os políticos "venenosos".

O dia começou bem cedo para a comitiva de Jerónimo de Sousa que, depois de ter fechado a noite em Santarém rumou a Arcos de Valdevez para visitar uma exploração de cogumelos. Mas o plano não era bem esse. No dia anterior, a informação oficial coligação PCP-Verdes era a de que se iria realizar uma visita a uma exploração bovina, um tema que indiretamente tem estado na agenda política.

Daria, provavelmente, uma boa conversa, mas eis que “razões técnicas” impediram a visita da comitiva à exploração. A alternativa foi visitar uma outra exploração, também agrícola, que produz (mais consensuais) cogumelos, propriedade de um jovem agricultor que, surpreendentemente, não tinha grandes queixas além do investimento próprio que teve de fazer porque “não se quis meter com empréstimos à banca”.

Depois de visitar a estufa da exploração, Jerónimo de Sousa pôde ainda provar o resultado do trabalho deste empresário. Um prato de cogumelos salteados foi servido à comitiva que “aprovou” a variante shitake. Mas o prato do dia era outro e Jerónimo de Sousa também reagiu à polémica que envolve o Presidente da República.

E fê-lo com algum veneno: Para Jerónimo “por enquanto, vale a palavra do Presidente”, pelo menos até que haja “apuramento de todos os factos”. Depois logo se vê.

“Ouvi declarações do Presidente da República a afirmar claramente que não tem a ver com qualquer situação menos clara. É a palavra do Presidente, não tenho nenhuma razão para suspeitar, creio que até foi o próprio Marcelo Rebelo de Sousa que recentemente afirmava que era preciso fazer as averiguações e apuramento de todos os factos”, disse não se querendo “precipitar a fazer juízos de valor”.

Os cogumelos ainda deram jeito a Jerónimo para um paralelismo com a política portuguesa. Diz o secretário-geral do PCP que na política também há “os sãos e os venenosos” e que por vezes “esse veneno vem de onde menos se espera”. Questionado sobre quem é que o teria surpreendido com uma dose de veneno, Jerónimo de Sousa não quis responder.

