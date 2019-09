Jerónimo faz um dois em um nos transportes: reclama conquistas e cita preocupações ambientais

O secretário-geral do PCP visitou as oficinas da EMEF numa espécie de dois em um: de um lado a conquista da integração da EMEF na CP e o investimento na ferrovia, do outro as preocupações ambientais.

Partilhe

Artigo em atualização ao longo do dia

O tempo vai ameaçando alguma chuva, as cores vivas ficam para as bandeiras da CDU, mas até essas são poucas. Com uma comitiva pequena, Jerónimo de Sousa chega — pontual, como já é imagem de marca — às oficinas de reparação da EMEF (Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário), no Entroncamento, e se havia alguma dúvida sobre a razão desta passagem ao início da campanha, rapidamente desapareceu. Uma das lutas do PCP na última legislatura, pela integração da EMEF na CP, foi bem sucedida e a integração deverá acontecer, no limite, até ao final do ano.

Acompanhado pelo cabeça-de-lista por Santarém, António Filipe, o secretário-geral do PCP quis saber quantos trabalhadores estão atualmente na EMEF e a resposta foi precisa: 373. Um dos responsáveis acrescenta que “o número de pessoas tem decrescido” e também é fácil apontar causas: “Fecharam o centro de formação da CP e só há uma escola profissional que forma os trabalhadores. Esta empresa é indispensável à ferrovia portuguesa”, quem o diz é Rui Alves Pereira, um ex-trabalhador que aproveitou a presença de Jerónimo de Sousa para apontar os problemas que se vivem por ali.

Jerónimo quis saber como está o reforço de pessoal, como fazem a formação dos trabalhadores ou qual o contrato que os trabalhadores têm. E foi aproveitando a passagem por entre as bancadas de trabalho para o perguntar diretamente a quem estava com as mãos na massa. As perguntas e os cumprimentos, um a um, serviam o propósito da campanha do dia e terminavam com o habitual “é preciso não desistir e avançar”. O lema “avançar é preciso” tem plasticidade suficiente para que Jerónimo de Sousa o possa aplicar em vários momentos.

E o tema mais badalado do momento também deu para colar à passagem pela EMEF. Se a preferência pelos transportes públicos é uma maneira de poupar o ambiente e contribuir para a diminuição do impacto das alterações climáticas, Jerónimo recordou-o, atirando àqueles que dizem “preocupar-se com as alterações climáticas”, mas que desinvestem nos transportes públicos. Apontou ao anterior governo PSD-CDS, que tinha considerado como “não prioritário” o investimento na ferrovia “adiando em 10 anos”. E apontou também às “promessas de campanha eleitoral” que, esperam, “não fiquem por aí” uma vez que ainda “subsistem problemas estruturantes e falta material circulante”.

Sobre o confronto de ontem entre Catarina Martins e António Costa, durante o debate a seis, Jerónimo de Sousa diz que “as questões laterais em nada ajudam quem está em casa a assistir” e esclareceu que “no plano político não é o Bloco que é adversário” da CDU afastando-se da crispação que o tema “geringonça” tem gerado nos últimos dias.

Continuar a ler