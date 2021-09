“JES já em Luanda. Boa estadia.” Foi num post de Facebook com estas palavras, rodeadas de emojis com corações nos olhos, que um membro do comité provincial de Luanda do MPLA, Fernando de Matos Mota, assinalou o regresso de José Eduardo dos Santos a Angola. Ao repartilhar a publicação num grupo do partido, esta foi recebida com uma série de comentários elogiosos: “Papá chegou, agora já haverá pitéu”, “São muitas as saudades, só valorizamos o que temos depois de perdermos” e “O povo está muito feliz com a sua chegada” foram algumas das reações.

Nas redes sociais, multiplicam-se as boas-vindas ao homem que liderou os destinos do país durante quase 40 anos e que nos últimos dois havia caído em desgraça — exilado em Espanha e removido da liderança emérita do partido, assistia de longe à multiplicação de casos na justiça contra alguns dos seus filhos como Filomeno dos Santos (condenado a pena de prisão e a aguardar recurso) e Isabel dos Santos (constituída arguida num outro processo). Agora, José Eduardo dos Santos regressa a uma Angola diferente, desiludida com o Presidente João Lourenço e marcada por uma crise social e um clima de tensão.

O contexto — a que se somam o congresso do MPLA marcado para dezembro deste ano e as eleições gerais alinhavadas para o próximo ano — pode ter ajudado a ditar o timing deste regresso (que, por enquanto, será oficialmente apenas de um mês). Em cima da mesa, estão diferentes razões que podem ter motivado o regresso de JES: razões puramente privadas, como a participação no noivado do filho Joess ou o simples desejo de ver a sua terra; uma tentativa de remendar as relações com João Lourenço e, quem sabe, aliviar a situação dos filhos Filomeno e Isabel; ou até um envolvimento político mais profundo na vida do partido.