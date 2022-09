Quando tinha 19 anos, Jessie Inchauspé estava de férias com os amigos no Havai e saltou de uma cascata. Para que tudo corresse bem, precisava que a sua entrada na água, bem lá em baixo, acontecesse com o corpo esticado e as pernas a direito. Mas, infelizmente — esta parte já deve ter adivinhado —, nada correu bem. O embate aconteceu com o traseiro, comprimindo todas as vértebras da sua coluna até à segunda vértebra torácica, que “explodiu em 14 pedaços com a pressão”, como escreve no seu livro, A Revolução da Glicose (Lua de Papel).

Este episódio quase fatal mudou a sua vida de duas formas. Primeiro, porque a forçou a submeter-se a uma cirurgia que a deixou, para o resto da vida, com seis barras de metal aparafusadas à coluna. Depois, porque alterou por completo a sua perspetiva em relação aos temas da saúde física e mental. Foi esse novo interesse que a levou a, anos mais tarde, criar uma página de Instagram, a que chamou “Glucose Goddess” (ou “Deusa da Glicose”, em português) e que se dedica inteiramente a comunicar de forma simples como a alimentação, mais especificamente a glicose, tem um impacto direto na forma como nos sentimos por dentro e por fora.

Hoje, essa página tem 1 milhão de seguidores, que a inundam com mensagens de superação. Há quem tenha recuperado de depressões, quem tenha reduzido os níveis de stress e quem tenha conseguido curar condições físicas, desde diabetes tipo 2 a ovários poliquísticos. Pelo caminho, também há muita gente que ainda recebe um bónus inesperado: a perda de peso. Mas esse não é, de todo, o foco da sua missão.

