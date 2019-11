“Como seria o seu dia perfeito se não tivesse jogo?”. Jorge Jesus podia parar uns quantos segundos a pensar nesta perguntas mas também não se importaria – assim como para ele as melhores respostas são muitas vezes aquelas que são mais simples, também as questões mais banais se podem tornar num exercício mental para entrar naquele caminho certo da melhor interjeição que daqui a uns anos ainda continuará a ser lida nos trabalhos feitos à sua volta. Treino, pela paixão que tem pelo que faz, era garantido. Estar com a família também se tornou sagrado com o tempo. Almoçar uma boa cabeça de garoupa com marmelos a fechar, uma inevitabilidade. E para acabar o dia, já de madrugada, futebol, claro. Até porque sempre teve mais do que um ecrã para ver jogos enquanto viveu em Portugal, grande parte da América do Sul. Durante anos, observou jogadores para contratar; agora, esses mesmos jogos que via quase como scout servem para preparar a sua equipa. E essa etapa está a trazer vários dias perfeitos.

Durante muitos anos, o Flamengo foi o principal adversário do Flamengo. Ou melhor, os mais de 40 milhões de adeptos do Flamengo querem tanto ganhar que se tornam os grandes inimigos de mais de 40 milhões de adeptos. Agora tudo é um mar de rosas quando se fala desta passagem de Jesus pelo Brasil mas, com poucas partidas ainda disputadas, teve de sair do autocarro para pedir calma a dezenas e dezenas de rubro-negros que se deslocaram ao aeroporto antes da partida para São Paulo após a eliminação dos penáltis da Taça do Brasil, frente ao Athl. Paranaense. Esse momento resumiu, numa imagem, o que mil palavras não chegariam. E mostrou um dos segredos para esse sucesso: alguns treinadores não sairiam cá para fora sem proteção, outros tentariam passar ao lado da confusão. Jesus deu a cara. Para quem já teve uma arma apontada à cabeça num treino em Felgueiras ou esteve na Academia em Alcochete quando houve a invasão no ano passado, foi “mais um dia no escritório”.

Aos 65 anos, após cinco décadas de ligação ininterrupta ao futebol, Jorge Jesus viveu numa aventura de apenas cinco meses (até agora) o momento mais alto da carreira. Não foi ainda a disputar uma final da Liga dos Campeões, aquele que é há muito o seu grande sonho – e que pensa ter capacidades para tal, como já confidenciou a pessoas próximas –, mas com uma conquista da Champions da América do Sul no comando do clube com mais adeptos do mundo. Aquele que, como o próprio tem vindo a repetir, “é o maior clube do mundo pelos torcedores“. Como treinador ou “personagem”, Jesus já gerou amor e ódio. Hoje, cultiva consensos. E tornou-se um Deus.