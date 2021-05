Mas antes de chegar ao Eleven e o conhecerem como o chef Michelin do alto do Parque Eduardo VII, teve muitas outras paragens. Qual foi a maior escola e qual recorda com mais carinho?

É uma pergunta complicada, é quase como perguntar qual é o filho que gostamos mais. Cada momento tem a sua importância no meu percurso, e o menu especial que servimos aqui, que celebra precisamente os meus 50 anos de carreira, tem em cada momento uma ligação a todos os sítios por onde passei com matérias-primas dos locais. Então da Alemanha trouxe o joelho de porco, da Suíça trouxe a receita de foie gras, de Espanha trouxe as inspirações mediterrânicas e depois, claro, encontrei o meu país de coração, a minha cidade de coração que é Lisboa. Então qual é melhor? Não sei dizer. Cada um no seu momento foi importante para mim. Guardo todos com um carinho especial. Guardo as coisas boas, mas também me lembro das coisas más, os erros com os quais aprendi também.

O que o influenciou mais na forma de trabalhar na cozinha, as origens alemãs ou os sítios onde trabalhou?

Acho que acabei por ser influenciado por todos os sítios. A Alemanha é o rigor, sem dúvida. Lembro-me que na Alemanha, estava lá na brigada com 60 cozinheiros, começávamos às oito da manhã, e eu uma vez cheguei 15 minutos atrasado — foi só aquela vez que aconteceu, depois da bronca que fizeram à frente de toda a gente. São episódios com os quais aprendemos muito. Suíça e França são as técnicas de cozinha, a que até hoje sou fiel. Espanha acaba por ser a alegria, porque quando trabalhamos temos de ter boa disposição, porque se não há alegria as coisas não saem bem, é uma cozinha de coração.

Depois chegou ao Eleven e fez dele uma casa. Como é que foi essa chegada?

Não quero estar a dizer que não havia nada, mas quando cheguei há 15 anos havia alguns clássicos, havia um Gambrinus, o do Pestana Palace, o Vítor Sobral a começar também e até o Ritz já tinha nome, mas fine dining não havia nada. Então nós fizemos isto, demorámos um tempinho, e na altura já se falava que aqui no cimo do Parque Eduardo VII se ia fazer uma cozinha de luxo — e nós não queríamos que essa ideia estivesse no ar, porque não era de luxo, só que dantes não havia nada tão requintado cá. E, na verdade, não é assim que queremos ser vistos, quer dizer, temos um menu executivo de 39 euros, por exemplo. Mas depois de abrirmos foi um sucesso total, tivemos uma recetividade ótima, com as reservas lotadas e a termos de recusar algumas porque para mantermos um bom serviço não conseguíamos dar conta de toda a gente que queria vir ao Eleven. Pouco a pouco, o Eleven acabou a ganhar a sua posição, ganhámos a estrela Michelin em nove meses e assim foi até agora com altos e baixos, com mais altos que baixos.