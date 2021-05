O que diria Joan Didion sobre tudo isto? A autora de 86 anos deixou de publicar há 10, pelo que é impossível saber. Porém, face às perplexidades do último ano, a questão tem surgido de forma mais insistente. O que diria sobre “o fim do normal” a mulher que dedicou as suas obras mais importantes a tentar encontrar algum sentido no caos? Que imagens escolheria? Que linha narrativa seria a sua salvação? “Contamo-nos histórias de forma a conseguirmos viver”, afirma no arranque de The White Album, redigido entre 1968 e 1978. A frase tornar-se-ia uma imagem de marca. “Ou pelo menos fazemo-lo durante algum tempo. Estou aqui a falar de uma era em que comecei a duvidar das premissas de todas as histórias que alguma vez contei a mim própria, uma circunstância comum mas que me perturbou.”

The White Album é o primeiro texto de uma coletânea de ensaios autobiográficos com o mesmo nome publicada em 1979. Um mosaico de experiências pessoais e profissionais durante uma época especialmente conturbada da história dos Estados Unidos. Dos confrontos num campus universitário entre a polícia e membros da organização política Black Panthers – “A desordem era um objetivo em si mesma” – a uma sessão de estúdio com a banda The Doors – “os Norman Mailer do Top 40, missionários do sexo apocalíptico”. Didion trabalhava na altura como colunista, vivia com o marido e a filha adotiva numa mansão decrépita de Malibu e guiava um Corvette Sting Ray amarelo.

▲ A capa original de "The White Album", livro originalmente publicado em 1979

Em 1968 revolucionara a escrita de não-ficção com Slouching Towards Bethlehem, um conjunto de ensaios sobre a vida na Califórnia durante a década de 1960, grande parte dedicados à contracultura. Neste segundo livro, cristalizaria o estilo que a celebrizou, em que à contundência dos relatos sobre a atualidade juntava instantâneos da sua própria vida. Num momento estamos a ler sobre o cocktail que a cantora Janis Joplin pede para beber (Brandy e Bénédictine, um B&B) no outro sobre o relatório psiquiátrico de uma doente que “sofreu um ataque de tonturas, náusea, e a sensação de que ia desmaiar.” “A doente sou eu”, atalha. “Em jeito de comentário acrescento que um ataque de tonturas e náusea não me parece uma reação desadequada ao Verão de 1968.” Em jeito de paralelo, salientamos que em Fevereiro de 2021, em plena pandemia de covid-19, a revista The Atlantic exortava: “Tragam de volta o esgotamento nervoso”. O subtítulo do artigo explicava: “Costumava ser aceitável admitir que o mundo simplesmente se tornara demasiado para aguentar”. A pergunta ressurge: o que diria Joan Didion sobre tudo isto?