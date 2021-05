Nasceu no Brasil, o que tem de brasileira?

Tenho a abertura nas relações interpessoais. Sinto que há uma grande diferença entre o povo brasileiro e o povo europeu, não quer dizer na Europa não existam pessoas com abertura de espírito e sem preconceitos, ou que no Brasil não existam mentalidades mais fechadas. Isto é uma generalização, mas, de um modo geral, o pensamento e o comportamento são mais livres no Brasil. É algo inato e intrínseco, está relacionado com proximidade com a natureza, com o calor, com a música constante e com o facto de ser um país enorme, onde cada região tem uma identidade própria. Existe uma diversidade tão grande que tudo é possível, não há uma norma ou uma regra. Nesse leque abrangente de hipóteses culturais, as pessoas têm menos preconceitos. Gosto muito disso, tento praticar essa empatia com as pessoas e evitar ao máximo os preconceitos.

Desde muito nova que teve noção do que queria ser: bailarina ou atriz. De onde vinha essa certeza?

A expressão artística em minha casa sempre foi muito forte, a minha mãe pinta, o meu pai escreve e os meus irmãos tocam música, tenho quatro irmãos mais velhos. Lembro-me de desde sempre querer fazer aulas de dança e de teatro e estar sempre na dúvida entre uma coisa e outra.

Quando sobe ao palco pela primeira vez?

Aos 8 anos num espetáculo amador numa escola secundária em Almodôvar, no Alentejo, encenado pelo professor de filosofia dos meus irmãos. Eu era a única criança do grupo, lembro-me de estar nervosíssima, mas muito feliz. Não tinha a noção do que era a cena teatral, mas a senti toda a responsabilidade.

Aos 22 anos vai para Paris estudar realização de documentário. Porquê?

Sempre gostei muito de antropologia, se não tivesse estudado teatro, teria estudado dança contemporânea, psicologia ou antropologia. Não sei se é por ter tido a sorte de desde muito nova fazer cinema de ficção, mas sempre me interessou muito o documentário. A escola onde andei, os Ateliers Varan, tem um vínculo grande na antropologia, trata o cinema direto, aquele que permite um envolvimento com quem estamos a filmar. Por exemplo, se estou a filmar uma família, então vou morar com ela. Não é uma peça jornalística, é cinema, mas há uma envolvência grande, um assumir da equipa técnica, não se usam tripés, é tudo muito vivo e sem artifícios. Interessava-me perceber como podia captar material humano e transformá-lo num filme, ou seja, através da realidade construir uma ficção.

Esse conhecimento e experiência em realização, faz de si uma atriz necessariamente mais completa e mais crítica?

Sim, faz com que eu saiba o que está a acontecer num set de filmagem e tenha mais consciência técnica, no entanto, há atores que nunca estudaram realização e têm essa consciência porque se interessam. Claro que às vezes há coisas com as quais não concordo e quando me pedem opinião dou-a, mas o filme não é meu. Na verdade, o trabalho de um intérprete também é muito técnico, mas há que esquecer essa técnica e fazer com que ela seja uma alavanca. É bom ter noção das duas coisas, saber tecnicamente o que está a acontecer dá-me poder de análise, racionalidade e capacidade para resolver algum problema que possa surgir.