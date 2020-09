Dizem os sábios da comédia que, quando se conta uma piada, o objetivo é apresentar o seguinte dilema às pessoas, em jeito de equação: vamos de A para B, mas acabamos em C. É no C que está a graça, porque somos apanhados de surpresa. Uma provocação que não esperamos. Uma punchline que nos tira o tapete. Joana Gama, entre rádio, televisão, podcasts (Banana Papaia ou Psychoterapia) um casamento (e divórcio), uma filha (Irene, de seis anos) uma não adolescência e uma tentativa de suicídio, andou muito tempo em A, sem saber como chegar a B. Tentou o C várias vezes, não fosse ela comediante — agora, mais do que nunca, ainda que duvide — mas nunca sentiu que lá chegasse verdadeiramente. Atirou-se para o tapete, ou para debaixo dos lençóis, passando demasiado tempo a pensar para com os seus botões porque raio é que tinha, no fundo, um qualquer defeito.

Agora, porém, parece ter acertado, com C grande. Pelo menos, transparece essa confiança. O de estar a viver bem consigo. Graças à terapia, sobretudo, mas também à filha e, bem vistas as coisas, a um processo de aceitação gradual. De saber que não é esquisita, é só “especial”.

Alguém que me cale, é o primeiro livro de Joana Gama (e é apresentado este sábado na Feira do Livro de Lisboa, às 16h30), que pelas páginas procura revelar todas estas peças que vão construindo alguém “com medo de ser diferente”. Onde tanto lemos o que pensa uma mulher sobre pornografia, reflexões sobre comprimidos, período, namoro ou a avô Irene, a sua referência adulto-infantil. Um “exercício de autoanálise” para ajudar mais gente a encontrar na diferença uma forma de ser. E para que mais consigam ir partilhando o que lhes vai na alma, sem se sentirem julgados.

Nesta conversa com o Observador foram raros os momentos cómicos. Nem tudo na vida tem graça. E nem tudo tem de ser um drama. Porque, afinal, Joana Gama está “finalmente bem”. Além disso, tem uma filha para criar, que quer que seja livre. Tem também os seus projetos e a certeza de que este ano, é o ano do “all in”. O de meter as fichas todas. “Ou vai ou racha”, como diz. Ainda que, se for preciso, larga o stand up e vai fazer workshops de olaria. Ou volta para a televisão. É esperar para ver, mas aproveitar muito bem o agora, agarrá-lo e partilhá-lo. Quer seja com humor, ou com murros no estômago.

No livro transparece a ideia de que conviveu muito sozinha, que gosta de passar despercebida. Mas agora, deu-se completamente a conhecer, mais do que com os outros projetos. E vai estar a dar autógrafos na Feira do Livro de Lisboa…

Já tinha dado autógrafos, mas sobre outro livro, do blogue “A Mãe é que Sabe”. Mas está a ser um exercício interessante porque parece que não meço bem as consequências a médio/longo prazo. E é isso que [muda para um tom de gozo] me faz ser “autêntica, genuína e fora da caixa”. Só que com estas entrevistas e com os autógrafos, estou a aperceber-me do que escrevi [ri-se]. Do quanto me expus. Ando nervosa com isso. Uma coisa é expor voluntariamente o que quero, outra é fazerem-me perguntas, as pessoas falarem comigo como se me conhecessem muito bem e eu não sei nada sobre elas.

Isso ainda não tinha acontecido?

Com o blogue sim, onde expus imenso a maternidade ou a depressão. Mas agora é pessoal ao máximo.

Num dos textos fala sobre o ir a um centro comercial e não ser reconhecida. Mas com este regresso aos palcos, com o podcast “Banana Papapaia” mais este livro, isso é quase impossível.

Esse episódio não tem a ver com a minha fama atual, isso não me “subiu”. Levo mesmo uma vida solitária, não sou nada sociável nem socializável. Acho que não vou ter de lidar muito com isso, porque não vou aos eventos, aos cafés ou às festas. Não me acontece muito, estou protegida aí.

A pergunta inicial do livro é: como é que algo que sai de si pode ser digno de um livro. Quando é que percebeu que podia ser digno?

Continuo a achar que não é.

Então nunca vai achar. Mesmo que seja um sucesso.

Não sei. Não me vai bater minimamente. Fico feliz com as mensagens positivas, mas, por alguma razão, não conta. É difícil achar que aquilo que sinto é digno de um livro porque respeito muito os autores, obras literárias e cultura no geral. Não me sinto minimamente inserida nesse mundo. Depois, porque estou só a falar sobre mim, não fiz investigação, nem trabalhei para isto. Seria muito pedante achar que a minha vida aos 33 anos, de uma rapariga privilegiada, daria um livro. Não dá, mas deu. Prefiro pensar neste livro como um exercício de autoanálise que poderá ser útil e encurtar caminho para outras pessoas.

Não surge então aqui como um ajuste de contas consigo própria.

Não, é uma partilha. Está a fazer-me bem, porque ao longo da minha vida senti-me pequenina aí: não tenho nada para dizer aos outros. Sendo muito diferente da minha família, que é educada, letrada, sempre me senti a ovelha negra. Este livro é uma libertação disso tudo. “OK, então, sendo eu, porque não será válido também?”.

A sua família já leu?

Não sei, não vou falar sobre isso. Nem sei se vão falar comigo sobre o livro.

Há um contrato.

Sim, um contrato silencioso, nunca falamos sobre isso.