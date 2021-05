Se a introdução da colaboração premiada no combate à droga nunca foi contestada, qual a razão para que surja agora uma contestação quando o combate à corrupção aparenta ser uma questão unânime?

Atendendo aos agentes do crime, a mediatização dos casos — que é inerente à gravidade do crime e das pessoas envolvidas — fez com que esta questão [colaboração premiada] se tornasse mais atual. Também a experiência brasileira trouxe algumas questões sobre esta matéria. Contudo, quer as figuras da colaboração premiada que já estão na nossa lei, quer a proposta que o Governo apresentou não têm nada a ver com aquilo que é designado de delação premiada no Brasil.

Quais são as diferenças entre o sistema brasileiro e a proposta do Governo?

A proposta que vai ser discutida na Assembleia da República fixa muito bem os limites em que são admitidos a dispensa e a atenuação especial da pena [os prémios que são concedidos a quem colabora com a Justiça], as provas que são admissíveis, os pressupostos da aplicação da colaboração premiada e impõe a intervenção de um juiz. Parece-me que a proposta do Governo está adequada àquilo que se propõe alcançar.

Não há um negócio jurídico subjacente.

Não há nenhum negócio. A proposta enfatiza o dever e o direito de colaborar com a Justiça. Há também uma ideia errada: a de que basta a palavra de quem está a colaborar com a Justiça para que a prova fique automaticamente feita. Ora, isso não é verdade. A colaboração tem de ser sempre comprovada com outros meios de obtenção de prova e pela prova que foi recolhida.

A prova documental, por exemplo.

Sim, a prova documental. O facto de haver essa colaboração não dispensa o Ministério Público de obter prova e de definir todos os elementos dos crimes subjacentes.