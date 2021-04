Fala como se houvesse aí uma imoralidade, mas a Constituição não é para respeitar?

É óbvio que a Constituição é para respeitar. Quanto à moralidade e imoralidade, nós já temos mais dificuldade em perceber os padrões e os standards. Sei muito bem como classifico do ponto de vista político, ético e moral a decisão de permitir o negócio da EDP sem pagamento de imposto de selo; estava ao alcance do Governo interferir no negócio e não o fez.

Também aconteceu com a taxa das renováveis, quando o PS mudou de posição de um dia para o outro e avocou uma medida que tinha sido aprovada. E o Bloco de Esquerda deu a mão ao Governo na mesma.

O Governo já provou muitas vezes que mesmo nas questões que negociou com o BE e chegou a acordo, muitas vezes voltou atrás, demorou a cumprir ou não cumpriu de todo e temos muitos exemplos para isso. O que interessa aqui em relação à Constituição — que é obvio que é para cumprir — é que o presidente promulgou a alteração à apreciação parlamentar aos apoios sociais. Há, aliás, naquela apreciação um conjunto de alterações que foram propostas pelo próprio PS, portanto não se entende que haja uma blindagem do Parlamento em relação aos decretos que determinam estes apoios sociais. E há uma resposta do ministro das Finanças ao primeiro-ministro, que confirma aliás o argumento com que Marcelo promulga o diploma, que é que há dinheiro. Há dinheiro e o ministro das Finanças tem uma autorização do Parlamento para fazer ajustes à forma como este dinheiro é aplicado.

Disse que a geringonça morreu quando Costa a enterrou em 2019, mas a direção do Bloco de Esquerda, para a convenção que acontecerá em maio, alerta o PS contra tentações centristas e diz-se disponível para maiorias de esquerda. Isto não é uma disponibilidade do BE para estar na mesa das negociações? Afinal as relações não estão assim tão afetadas?

Isto não se trata de relações de amizade, em que alguém faz birra e ficamos chateados para sempre, nem de namoros, nem de casamentos. A geringonça nos moldes em que se conheceu, de uma maioria parlamentar, com um acordo escrito, nesse sentido foi proposta ao PS e foi Costa quem a rejeitou. Isso é objetivo.

O que não quer dizer que as negociações daqui para a frente estejam inquinadas.

O que não quer dizer que não haja espaço para compromissos sobre políticas. Com certeza haverá sempre espaço para negociar compromissos sobre apoios sociais, políticas necessárias ao país. O BE nunca abandonou nenhuma negociação para fazer birra nem para sectarismo.