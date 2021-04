Quando lhe perguntam de onde é, João Afonso dos Santos responde que é lisboeta. Apesar de ter nascido em Aveiro, estudado em Coimbra e vivido parte da infância e da idade adulta em África, foi Lisboa a cidade que o “adotou”.

Depois de um primeiro volume de memórias (O último dos colonos – Entre um e outro mar, edição Sextante), o irmão mais velho de José Afonso conclui agora, com O último dos colonos — Até ao cair da folha, o testemunho vivo de quem assistiu, por dentro, ao desmantelar do império colonial português. Se o primeiro tomo é o registo da primeira parte da vida, das memórias da infância, da separação da família (os pais e a irmã Mariazinha vão para Timor) e do período de Coimbra, o segundo é já a idade adulta, o homem formado e consciente de si, que regressa a Moçambique em 1955 para aí viver, trabalhando como advogado entre Lourenço Marques e Beira, as décadas finais da ditadura. As memórias terminam em 1975, um ano depois da revolução, com o regresso a Portugal. João Afonso dos Santos nunca mais voltou a Moçambique.

Aos 93 anos, o último dos colonos partilhou com o Observador as lembranças desses tempos passados, entre as deambulações por continentes, o choque da transição coimbrã e a vivência próxima com o irmão Zeca, em cuja obra são visíveis as marcas da experiência africana.

Que sentimento lhe vem quando olha para a sua vida assim organizada em dois volumes? É o fim de uma empreitada?

Não. Por muito que espante, não tenho a obsessão do passado. Tinha, sim, a ideia de escrever qualquer coisa, primeiro sobre o desterro da família em Timor, depois sobre a época mais recente da minha estadia em Moçambique. As coisas propiciaram-se no sentido de ter tido, agora, mais liberdade de espírito para estas coisas. Em vez das miudinhas coisas do dia a dia, comecei a pensar neste projeto. Liguei as duas coisas: fiz um primeiro volume sobre a infância (minha e dos meus irmãos) e a separação da família, estabelecendo uma espécie de contraponto entre o que se passava em Portugal e em Timor. Depois disso, resolvi continuar, uma vez que sou uma testemunha da extinção do império. Vem daí a designação do livro. Sou uma testemunha do soçobrar do império.

Quanto tempo lhe levou a escrita destas memórias?

É difícil de dizer. Para o primeiro volume, tinha algumas notas sobre a estadia com o meu irmão em Coimbra, depois completei-as com um trabalho de pesquisa e com os depoimentos da minha irmã sobre Timor. O segundo volume foi começado há relativamente pouco tempo, e acabado na sua primeira forma há cerca de dois anos.

É sistemático na sua relação com a memória e o registo? Há coisas passadas há mais de 60 anos que nos conta com um pormenor assinalável…

Sou uma pessoa muito desorganizada. Não tenho arquivos, nem sequer mentais, com as coisas bem compartimentadas. As memórias do primeiro volume são memórias fugazes, lampejos de lembranças que entretanto liguei umas às outras através de um estilo ligeiro. No segundo volume, resolvi seguir o mesmo sistema, o mesmo método memorialístico. Mas, claro, aí já havia factos positivos, e alguns históricos, que se passaram no meu tempo, especialmente nos últimos anos que estive em Moçambique, que constituem uma espécie de cimento mais substancial das lembranças que verto no livro.