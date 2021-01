Sarcástico como tantas vezes, responderia assim em 2000 numa entrevista publicada no Jornal da Universidade de Évora, a uma pergunta sobre se ter “contactado com pessoas como Vieira da Silva, Lopes Graça ou António Pedro” fora importante para “construir o João Cutileiro que conhecemos hoje”: “Suponho que sim… Não tenho outro ‘João Cutileiro’ que não tenha convivido com essas pessoas para comparar…”

As relações sociais do pai ajudam no entanto a explicar a sua precocidade na relação com as artes: com apenas 9 anos, já era levado pelo ator, encenador, escritor, artista plástico e membro do Grupo Surrealista de Lisboa António Pedro da Costa para o ateliê deste, desenhando. E aos 8 anos já fazia “um programa infantil da Nestlé”, como “locutor”. O pai frequentava o histórico café A Brasileira e isso, como lembrava João Cutileiro na entrevista de vida dada a Carlos Cruz, era meio caminho andado para criar relações com gente das artes: “Bastava uma pessoa estar minimamente interessada nas artes, começando a pescar… bastava sentar-se numa mesa d’A Brasileira e entrar em contacto com um. Depois os outros vinham de arrasto”.

Foi assim que João Cutileiro cresceu em Lisboa, começando desde cedo a trabalhar em escultura — o facto de aos 14 anos ter dinheiro para viajar para Florença só com as vendas de peças é sintomático disso. Nos dois anos anteriores, com 12 e 13, frequentara o estúdio do pintor e ceramista António Barradas. Aos 14 teria a sua primeira exposição individual em Reguengos de Monsaraz, numa pequena loja onde exibiu peças variadas, entre esculturas, pinturas, aguarelas e cerâmicas. E viria ainda a trabalhar dois anos como assistente de canteiro — tendo, assim, o seu primeiro contacto mais sério com o trabalho em pedra — no ateliê do escultor António Duarte.

A viagem para o Afeganistão na adolescência, da qual fizera um desvio para visitar Florença, explicava-se novamente pelas mudanças de trabalho do pai. Este, sofrendo retaliações no acesso a cargos académicos e profissionais pela conhecida opinião negativa do regime, decidira mudar-se para Cabul, onde trabalharia durante um ano como professor de higiene e saúde pública, ao serviço da Organização Mundial da Saúde.