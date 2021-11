"João Félix é uma referência mundial. Há sempre o lado da pressão mas, se me comparam a ele, tenho de corresponder"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Francisca Nazareth não está propriamente habituada a voos rasos. Chegou ao Benfica com 16 anos, estreou-se a titular na equipa principal com um hat-trick, foi semifinalista do Europeu Sub-17 com a Seleção Nacional e é cada vez mais a grande figura da próxima geração de jogadoras que quer não só levar os clubes portugueses à glória europeia como também empurrar Portugal para as principais competições. Dentro desse objetivo, a inédita qualificação para o Mundial 2023 é algo vital.

Em entrevista ao programa “Nem Tudo o Que Vai à Rede é Bola” da Rádio Observador, a avançada encarnada recordou os primeiros tempos da carreira, ainda no futsal e ainda em equipas mistas, comentou as recorrentes comparações com João Félix e garantiu que acredita “genuinamente” que Portugal vai chegar a um Mundial pela primeira vez. A Seleção Nacional está atualmente no segundo lugar do Grupo H e defronta Israel esta quinta-feira (18h), um jogo que tem de vencer para decidir o apuramento direto com a Alemanha na última jornada (terça-feira, dia 30, também às 18h).

[Ouça aqui a entrevista completa a Francisca Nazareth]

Portugal está atualmente no segundo lugar do Grupo H da qualificação, apenas atrás da Alemanha e bem dentro da repescagem dos segundos classificados. O sonho de chegar a um Mundial começa a parecer cada vez menos um sonho e cada vez mais uma realidade ou ainda não pensam nisso?

Acho que sonho tem de ser sempre até à última, independentemente do que aconteça. Estamos mais do que dentro deste sonho, estamos no segundo lugar na luta pelo primeiro. Vai ser até à última, vão ter de levar connosco. A Alemanha, que teoricamente é o tubarão deste grupo. vem à nossa casa e nós seguramente temos trabalhado para defrontá-la e dar o nosso melhor. Mas antes disso temos o jogo contra Israel, que acaba por ser o jogo mais importante porque temos de ganhar e ponto final, temos de fazer por isso. Assim que o fizermos, e espero que o façamos, vamos para o jogo contra a Alemanha sem qualquer pressão, a pressão acaba por estar do lado delas porque elas é que estão no Pote 1. Acho que este sonho tem de estar mais do que definido nas nossas cabeças, esta vontade de ganhar. E eu acredito genuinamente que vamos chegar ao Mundial.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Aquele empate surpreendente com a Turquia, logo na primeira jornada da qualificação, ajudou a pôr os pés na terra e alinhar as ideias que permitiram conquistar três vitórias consecutivas nos três jogos seguintes?

Acho que sim. Não diria pés assentes na terra… Nem sempre as coisas correm como nós queremos, não fomos para o jogo nem entrámos para o jogo a saber que o jogo estava ganho. Pelo contrário, até porque era fora, vimos os vídeos e vimo-las jogar e não eram de todo uma equipa fácil. Só que escorregámos, a verdade é essa, e agora não há margem de erro, não há mais oportunidades. Após esse empate, esse deslize, tivemos as nossas três vitórias consecutivas e bem, foi fruto do nosso trabalho. É continuar neste registo. Não podemos mesmo falhar, agora temos a Alemanha e sabemos que é equipa de Pote 1 e temos de entrar para o jogo sem pressão. Quanto aos outros jogos, não podemos entrar a saber que estão ganhos – pelo contrário, temos uma pressão em cima de nós porque não podemos falhar. Temos de ter os pés bem assentes na terra e saber que por um lado não está nada ganho mas que por outro temos de acreditar que temos possibilidades para chegarmos ao Mundial.