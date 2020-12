Estranho, para dizer o mínimo. João Ferreira não esconde alguma estupefação com o facto de Marcelo Rebelo de Sousa ter decidido receber o diretor da PSP em Belém, num domingo e com o caso SEF a escaldar. Pior ainda: não percebe como é que Magina da Silva se permitiu a anunciar planos para a reestruturação daquela polícia em direto e num conferência de imprensa improvisada. Eduardo Cabrita foi desautorizado? O candidato presidencial apoiado pelo PCP põe-se ao lado do ministro da Administração Interna nesta questão particular. “O diretor do PSP foi posto no lugar.”

Em entrevista ao Observador, em mais um “Sob Escuta” especial presidenciais 2021, João Ferreira fala ainda da relação que teria com outros Chefes de Estado, caso seja eleito. Hesita em qualificar Kim Jong-un ou Lukashenko como ditadores, mas critica Marcelo Rebelo de Sousa pela sua relação com os Estados Unidos. “Há sinais que se dão e que têm uma leitura política: são convites que se fazem, a velocidade com que se reage a determinado tipo de eleição, quem cá veio em determinados momentos… As minhas opções não seriam as do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.”

Sobre dar ou não posse a um Governo de direita com o Chega, João Ferreira concede que teria de respeitar a vontade a Assembleia da República, mas deixa um aviso: “Se esse Governo afrontasse a Constituição não teria hesitação nenhuma em demitir esse Governo.”

“Há momentos em que para defender a democracia é necessário recorrer à força”

Albano Nunes, militante histórico do PCP, que acaba de ser eleito para a Comissão Central de Controlo, um dos órgãos mais importantes do partido, disse esta frase no discurso que fez no último congresso: “O capitalismo não cai por si, tem de ser derrubado pela força”. Enquanto candidato a Presidente e, portanto, a Comandante Supremo das Forças Armadas, considera o recurso à força como uma hipótese para derrubar o capitalismo?

Não tenho dúvidas nenhumas de que se quisessem entrevistar o Albano Nunes daria uma excelente entrevista. Percebo que a referência possa ter suscitado interesse do ponto de vista jornalístico, o que lhe posso dizer é que, na condição de Presidente da República, o meu compromisso será o de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição — e não tenciono desviar-me um milímetro do juramento que o Presidente da República faz. Do meu ponto de vista, nem sempre esse juramento foi tido em conta ao longo dos anos. Aliás, situo aí algumas das dificuldades e alguns dos problemas que hoje o país enfrenta.

Não o preocupa que um alto dirigente do seu partido admita a hipótese de derrubar o capitalismo com recurso à força?

Em abstrato, houve momentos na História dos povos em que foi necessário recorrer à força — e que corresponderam a avanços no sentido democrático. Aliás, basta olhar para o 25 de Abril. Como todos sabemos, resultou de uma decisão das Forças Armadas de pegarem nas suas armas e instituírem a democracia.

Então, em abstrato, admite que possa ser necessário recorrer à força para derrubar o capitalismo.

Há momentos em que para defender a liberdade e a democracia é necessário recorrer à força. Não temos melhor exemplo do que a nossa própria História.

Mas aqui não se trata da liberdade e da democracia, trata-se do capitalismo.

O regime democrático em que hoje vivemos resultou do uso da força por parte das Forças Armadas portuguesas. Em boa hora o fizeram e abriram caminho a uma revolução que restaurou ao povo português um regime de amplas liberdades e de democracia.

Nessa altura o uso da força serviu para derrubar uma ditadura, aqui serviria para derrubar o capitalismo. O João Ferreira está em paz com o capitalismo e com a hipótese de ser Presidente da República de um país capitalista?

Estamos a falar de questões diferentes. Uma coisa é um sistema, um modo de organização económico, que pode assumir do ponto de vista político naturezas muito diversas. Um regime ou é democrático ou não é. Um sistema, designadamente o sistema capitalista, pode existir em condições de democracia ou de ausência dela. Aliás, temos vários exemplos de países onde as orientações capitalistas na sua fase neoliberal atual foram levadas mais longe e isso aconteceu em regimes de ditadura, como no Chile de Pinochet.

Num regime democrático, o capitalismo não tem que ser derrubado pela força?

A nossa própria Constituição, ao instituir um regime de amplas liberdades democráticas, apontou no sentido de um caminho de construção de uma democracia avançada, simultaneamente do ponto de vista político, económico, social e cultural que, num dado estádio de desenvolvimento e aprofundamento dessa democracia, nos levaria a uma outra forma de organização da sociedade. Isso ainda hoje está plasmado, por exemplo, no preâmbulo da Constituição. Eu revejo-me por inteiro nesse caminho.

Uma das razões para estas perguntas é que temos discutido muito se o Chega é um partido democrático e estava a tentar perceber se um partido que tem um alto dirigente eleito para um dos seus principais órgãos e que defende o derrube pela força do capitalismo nos pode levar a questionar a sua democraticidade.

Penso que, pela idade que tem, não anda aqui há dois dias e conhece minimamente a história de Portugal. Saberá certamente que tivemos a mais longa ditadura fascista da Europa…

Já estamos em democracia há muito tempo.

É verdade, mas saberá que, se houve alguém que tivesse lutado de forma empenhada, muitas vezes pagando com a própria vida, pela liberdade e pela democracia foi o PCP — não só, muitos outros democratas, muitos outros patriotas, mas o PCP terá sido talvez aquele que pagou o preço mais caro do ponto de vista das privações a que foram sujeitos os seus militantes. Creio que isto não deixa dúvidas sobre aqueles que são os compromissos desse partido e que são ao mesmo tempo aqueles que de alguma forma impulsionam esta candidatura — e eu orgulho-me de esta candidatura ser herdeira da melhor tradição de luta pela liberdade e pela democracia.

Então, esta intervenção de Albano Nunes era uma metáfora?

Poderá entrevistar o Albano Nunes e ele, melhor do que ninguém, poderá explicar o que quis dizer. Eu próprio já lhe respondi que há situações na vida, e temos a melhor demonstração disso na nossa própria História recente, em que, para derrubar um regime iníquo, restaurar liberdades e implantar a democracia é necessário recorrer à força.

Ainda na Defesa, que é uma das áreas onde o Presidente da República tem um papel especialmente importante. No site da sua candidatura, lembra que a NATO é um bloco político-militar e que a Constituição portuguesa defende “a dissolução dos blocos político-militares”. Se for eleito, tentará tirar Portugal da NATO?

Há um juramento que o Presidente faz no momento da tomada de posse. Ele jura defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Isto, para mim, não é uma mera formalidade ou um ato burocrático.

Portanto, a resposta é sim.

Manifestamente, anteriores Presidentes não levaram a sério esse juramento. Eu tenciono levá-lo. Portanto, no que respeita às relações internacionais, de facto a nossa Constituição preconiza a dissolução dos blocos político-militares, o desarmamento geral e controlado e a resolução pacífica dos conflitos internacionais. Acho que o Presidente deve contribuir, no domínio daquilo que são as suas competências, os seus poderes e a sua intervenção pública, para que se cumpram desígnios constitucionais. E esse, para ser absolutamente claro, considero-o particularmente importante.