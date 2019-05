João Ferreira foi ao shopping para defender fim do trabalho ao domingo

João Ferreira trocou o mercado pelo shopping para falar da precariedade de quem trabalha nas grandes superfícies e defender o fim do trabalho aos domingos e aos feriados.

O shopping é o mercado do século XXI, e a campanha da CDU adaptou-se aos tempos e passou a manhã de domingo no Fórum Sintra. Em vez de percorrer os corredores da fruta, dos legumes e do peixe (como o tinha feito no Algarve, na quinta-feira), João Ferreira andou esta manhã entre as lojas de roupa e de joias a cumprimentar os comerciantes e a distribuir panfletos. A visita ao domingo não foi inocente. O funcionamento das grandes superfícies comerciais aos domingos e feriados é uma das principais marcas da precariedade que a CDU quer combater.

João Ferreira chegou logo com um alerta aos jornalistas para “dificuldades” no trabalho da comunicação social que são “paradigmáticas da realidade que” a campanha queria evidenciar. Por um lado, as televisões não puderam filmar no interior do shopping. Por outro lado, o candidato da CDU pediu aos jornalistas e aos membros da comitiva que não entrassem nas lojas com ele. João Ferreira entraria apenas com João Pimenta Lopes, eurodeputado da CDU e também candidato na lista deste ano, para falar com os comerciantes e deixar os programas eleitorais.

O motivo não foi falta de vontade da campanha em mostrar o momento — antes pelo contrário. É que as entradas de muitas lojas nos shoppings estão equipadas com contadores eletrónicas do número de pessoas que entram e saem, e esse número é utilizado para aferir a produtividade dos funcionários em cada turno. Se entrassem todos, explicou João Ferreira, a dimensão da comitiva iria contribuir para a queda a pique dos níveis de produtividade deste domingo e os trabalhadores seriam prejudicados.

À saída do shopping, João Ferreira explicou que o contacto com os comerciantes lhe permitiu confirmar “um quadro, no essencial, conhecido”, de “generalização da precariedade laboral, uma multiplicação de todo o tipo de contratos, com horários desregulados, com muito baixos salários, e com obrigatoriedade de trabalho ao domingo e feriados”.

“Nós estamos a falar de milhares e milhares de trabalhadores nesta situação. Não há país, não há sociedade que se desenvolva assente numa multiplicação da precariedade e dos baixos salários. Combater a precariedade laboral, combater esta instabilidade permanente no trabalho e na vida, combater os baixos salários, é um fator essencial para o país se desenvolver”, sublinhou o candidato da coligação PCP-Verdes às eleições europeias.

João Ferreira voltou também a falar da possibilidade de acabar com o trabalho aos domingos em setores que não respondam a necessidades que obriguem à laboração contínua, destacando que o domingo deve ser um “dia de descanso, de lazer, de convívio com a família” — e que as grandes superfícies comerciais são um exemplo do tipo de serviços que não devem funcionar ao domingo.

Até porque, acrescentou, o encerramento dos shoppings ao domingo também favoreceria o comércio tradicional. “A possibilidade de estas grandes superfícies não funcionarem ao domingo e aos feriados — naturalmente que isto tem de ser coordenado também com medidas que permitam à generalidade da população, que muitas das vezes é obrigada a fazer compras nestes dias, o poderem fazer noutros dias, com horários também decentes — é também uma medida de defesa e de salvaguarda do comércio tradicional”, explicou João Ferreira.

Nas arruadas nas vilas e cidades, “a queixa que ouvimos de todo o comércio tradicional é a concorrência desleal por parte das grandes superfícies, nomeadamente também por funcionarem ao domingo”, destacou.

Num centro comercial do grupo Jerónimo Martins, João Ferreira criticou também o “agressivo planeamento fiscal” de empresas que levam as suas sedes para países onde pagam menos impostos — o que só é possível porque há na Europa “regras que assim o permitem” — enquanto mantêm um “mar de precariedade” entre os seus trabalhadores.

