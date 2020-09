Em março de 2019, Jerónimo de Sousa admitia não continuar à frente do partido — mas fez questão de frisar que isso não significava “calçar as pantufas”. Durante a campanha eleitoral para as legislativas de outubro, contornou sempre a questão da sucessão, dizendo que não lhe faltava ânimo, mas também reconhecia que não estava propriamente “fresco que nem uma alface”. Alguns sinais que apontam para que possa ser substituído no próximo Congresso do partido, em novembro.

Agendado para os dias 27, 28 e 29 de novembro, o dia de abertura do Congresso coincidirá, 16 anos depois, com a data em que Jerónimo de Sousa foi eleito pelo comité central do partido, superando o tempo em que Carlos Carvalhas esteve à frente do PCP (12 anos). Tendo completado já 73 anos, Jerónimo de Sousa foi dando sinais de que pode estar na altura de sair do cargo de secretário-geral e caberá então ao partido encontrar uma solução para o futuro.

Com o aproximar da data do Congresso começam as especulações em torno do novo nome, mas poderá repetir-se a situação de 2016? Chegou a haver muita especulação em torno da saída de Jerónimo, um ano antes do Congresso, mas o líder comunista haveria de sair do Congresso como sinal da unidade do partido numa altura em que o PCP fazia parte da ‘geringonça’ e o comité central considerou que não havia razões para quebrar o ciclo num momento tão decisivo para o partido e para o país. E lá continua, quatro anos depois.

A dois meses do Congresso, o partido mantém o foco nas eleições presidenciais e na campanha de João Ferreira ao mesmo tempo que prepara as teses e pensa no novo Comité Central. Mas é novembro alguma espécie de meta para os comunistas?