Domingos Bandeira, o funcionário mais antigo do Palácio Presidencial

Veio da missão católica de Kibala, no Cuanza Sul, para Luanda, antes dos anos 70 e instalou-se na que é hoje a rua da Rainha Ginga, onde está um dos edifícios da Sonangol. Dali passou em 1972 para a residência do governador geral de Angola. “Fui como criado, empregado de mesa, do engenheiro Santos e Castro, que para mim foi um pai”. Depois do 25 de Abril, “revolução de militares, não podia ser um civil no governo de Angola e mandaram o general Silvino Silveira Marques”, continua Domingos Bandeira, o funcionário mais antigo do palácio presidencial.

Do tempo guarda boas recordações. Lembra-se bem dos dois uniformes que tinha: “O principal, sapatos branco, meias brancas, calça branca, casaco branco, luvas brancas para o dia a dia. O outro com jaqueta preta, camisa branca, laço preto, calça preta, meias pretas, sapato preto e luvas brancas, era um fato muito bonito”. Este servia para as festas e jantares e almoços oficiais. Não havia muitas — “tantas quantas as necessárias” — mas Domingos gostava particularmente delas, porque ganhava 500$00 extra, “era quase um salário de um cozinheiro numa residência particular”.

Depois do 25 de Abril de 1974 vieram os altos comissários, Rosa Coutinho, António da Silva Cardoso, Leonel Cardoso. Dos portugueses, nenhum o marcou tanto como o Silveira Marques, o “mais especial”. “Ele mandou fazer um fato para mim como se fosse de piloto de aviação e eu viajava com ele por Angola, no avião. Estávamos a preparar a viagem para o Huambo que antigamente se chamava Nova Lisboa, quando veio o 25 de Abril”.

Recorda-se de ter servido “boa comida e bebida” a Agostinho Neto, quando chegou a 4 de fevereiro de 1975 e foi “de helicóptero com a mulher e a mãe e alguns elementos do movimento” almoçar ao palácio. Só o voltou a ver a 16 de novembro, como Presidente de Angola. Está-lhe grato porque, contra a vontade da segurança pessoal que considerava os “antigos empregados bufos” por terem “trabalhado para os colonos”, Agostinho Neto não os despediu.

Passou com este Presidente os momentos em que Luanda ficou cercada pelos inimigos, “cortaram-nos a água, mas Nosso Senhor deu-nos a chuva e aproveitávamos essa água” e todas as aflições da guerra sentida por quem não foi militar.

Outro dado que guardou registado foi o de as filhas nunca terem ido estudar para o estangeiro, apenas o filho. Viu-o ficar doente, “mas não de cama”, depois de vir de uma viagem a Malange, e partir para a Rússia onde morreu.

Quando José Eduardo dos Santos chegou ao Futungo de Belas, para onde Agostinho Neto se tinha mudado enquanto decorriam obras no palácio, que ficaram prontas, mesmo antes de ele adoecer, Domingos Bandeira é afastado da residência presidencial. Passa para as residências protocolares, que em 1985 passa a chefiar antes de em 1992 ser transferido para o complexo presidencial do aeroporto.

“Os hábitos dos Presidentes são com eles”, recusando com um sorriso comentar o que sabe daqueles a quem serviu: “A Bíblia diz que o servo não sabe o que faz o seu senhor”. Apenas diz que a casa de José Eduardo dos Santos era muito “assegurada”, tinha muitos seguranças e que o anterior Presidente era muito bom no desporto, “jogava basquetebol com os seguranças”.

Chegou às suas novas funções no aeroporto pouco depois de a sala presidencial que foi dirigir, explodir com uma bomba, e afligiu-se com os três dias do chamado “Massacre do Dia das Bruxas”, em que a UNITA foi dizimada. “Foi muito perigoso, dei água a todos os que me pediram, amor ao próximo não tem partido”.

Conheceu João Lourenço quando passava por essas áreas no aeroporto, como vice-presidente da Assembleia Nacional e ministro da Defesa. Agora, só o vê quando é chamado ao palácio, para num fato preto e camisa branca e luvas brancas levar as credenciais dos novos embaixadores numa bandeja com uma almofada, ao Presidente. Não compara Presidentes — “não vou dizer que um foi melhor do que o outro, empregado de mesa não tem opinião nessas coisas” — tão pouco as ações do novo inquilino da Cidade Alta.

“Tenho vida, tenho família, tenho este apartamento”. Este é a única dor de que se queixa: “Devia ser custo zero, com tudo o que trabalhei, mas ainda me faltam 22 anos, já estou nos 70 e tenho uma dívida ao pescoço”. Recebeu o T3 novinho na centralidade do Kilamba em 2012, o serviço da presidência ajudou no concurso, mas não lhe paga a prestação ao Fundo de Fomento Habitacional. “Conheço gente que se reformou com 14 anos de serviço, e há quem não tenho este historial todo e tenha casa a custo zero. O que é que eu vou levar de recordação do Palácio? Esta dívida”.

Mas, sorri sentado no sofá branco, com Maria Eduarda, a mulher vestida de panos africanos ao lado: “Como a esperança é a última a morrer, acho que melhores dias virão”.