A inesperada exoneração na sexta-feira do diretor-geral do Património Cultural, Bernardo Alabaça, motiva as maiores críticas à ministra da Cultura por parte do presidente da Associação Portuguesa de Museologia (APOM). A decisão de Graça Fonseca, justificada com a presumível “inoperância” do maior organismo sob alçada do Ministério da Cultura, revela a incapacidade da própria governante, argumenta João Neto. “Se virmos o percurso desta ministra, todo ele tem sido feito aos trambolhões”, afirma.

A APOM tem sede em Lisboa e representa desde 1965 instituições e profissionais da área, tendo várias câmaras e museus municipais como sócios. João Neto, de 55 anos, licenciado em História pela Universidade Lusíada e pós-graduado em Direito do Património pela Faculdade de Direito de Lisboa, sugere que a ministra não tem um projeto para a área do Património. Garante que sem mecenas do setor privado muitos museus não conseguiriam fazer exposições ou conservar as coleções.

O também diretor do Museu da Farmácia, que abriu portas em Lisboa em 1996, diz sobre a gestão da pandemia: “Muitos erros deveram-se ao desconhecimento da História”.