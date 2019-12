É o primeiro Orçamento do Estado que o PCP negoceia com o Governo sem haver um acordo escrito prévio em cima da mesa a conduzir as negociações. O líder parlamentar comunista esteve no programa Sob Escuta, da rádio Observador, e garantiu que não é isso que o deixa mais solto nestas conversações com o PS para aprovar este OE, a comparar com aquelas que levaram à aprovação pelo PCP dos últimos quatro: “Nunca estivemos presos a coisa nenhuma”. Mas há diferenças. Desta vez a postura comunista nas reuniões com o Executivo cingiu-se aos mínimos: “o recenseamento” das suas propostas.

É caso para dizer que o PCP perdeu a paciência — ou já aprendeu “lições”, como prefere dizer João Oliveira — sobre “o que é útil e inútil e em muitas circunstâncias estar a repetir duas e três vezes a mesma coisa, sem que haja resposta da parte do Governo”. Nestas negociações quer “saber se há ou não convergência nas matérias que estão identificadas” por si e depois decidirá o seu voto. Estando todas as opções (contra, a favor ou abstenção) em cima da mesa nesta fase, até porque ainda não há “desfecho” em nenhuma das questões colocadas. Também fala sobre a sucessão do líder Jerónimo de Sousa, para recusar existir um tabu e empurrar a questão para o congresso do partido que se realiza daqui a um ano. Mas a conversa, emitida no dia em que os comunistas arrancam com as suas jornadas parlamentares em Évora, começa mesmo pela negociação mais atual.

O trabalho negocial “não é feito com a profundidade e amplitude com que era feito anteriormente”

Estão a decorrer as negociações para o próximo Orçamento do Estado e o BE já se queixou publicamente de que estão numa “fase excessivamente preliminar”, o PCP também entende que as conversas já deviam estar um bocadinho mais avançadas?

Nunca fizemos apreciações relativamente ao desenvolvimento que as coisas têm. Aquilo que precisamos, objetivamente, é de perceber exatamente quais vão ser as opções do Governo relativamente ao Orçamento. Há algumas questões chave do Orçamento a alguns problemas que são mais evidentes, mas diria que o quadro de discussão deste orçamento é muito diferente dos quatro anteriores e até mesmo os calendários são completamente diferentes.

Depois das legislativas o Governo anunciou um calendário mais apertado…

Olhando para trás, diria que dos últimos cinco não houve dois orçamentos em que se repetisse o calendário da discussão. Para além das diferenças que tem o quadro em que estamos a discutir este em relação aos outros quatro.