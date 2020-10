João Paulo Miranda Maria quer entrar para os grandes nomes da História do cinema mundial. Assume-o, com os seus grandes óculos de armação preta a escorregarem-lhe de quando em vez pelo nariz, sem o menor sinal de pretensiosismo ou de ilusão. Em conversa com o Observador durante a 28ª edição no Curtas de Vila do Conde, o realizador brasileiro de 38 anos defendeu que o cinema de autor pode fazer uma revolução no mundo pela via da estética e da arte.

Se é verdade que a sua revolução ainda é curta, também é certo que o mundo se agita a cada fita por si lançada. “Command Action” (2015) e “A Moça que Dançou com o Diabo” (2016) passaram em Cannes – a última das curtas saiu de lá com uma menção especial do júri – e “Meninas Formicida” (2017) foi selecionada para a seção Orizzonti do Festival de Veneza. Agora, João Paulo, que chegou a vender rifas para conseguir fazer as suas produções, deu um passo maior e atravessou-se com “Casa das Antiguidades”, uma primeira longa-metragem que tem Antonio Pitanga – ator que entrou no único filme brasileiro até agora galardoado com a Palma de Ouro (O Pagador de Promessas, 1962) – como protagonista.

O filme, que passou na abertura do Curtas, tem nova sessão agendada para este sábado (10 outubro, 21h45) e está disponível na plataforma online do Curtas até dia 25 de outubro, espelha a história de um país profundamente dividido entre o Norte e o Sul, entre as origens indígenas e africanas e as brancas europeias. Simultaneamente, retrata a história de um homem negro em confronto com a sua comunidade, em confronto consigo mesmo e com os seus preconceitos. Cristóvão [Antonio Pitanga] fala-nos sem dizer quase uma palavra: fala-nos com os seus olhos, assentes num rosto fechado e duro, que se cravam imóveis nos nossos; fala-nos com o seu corpo que se arrasta num passo trôpego e obstinado como se representasse o próprio passo da História, de um mundo feito de ciclos e de mudanças, mas que teima em não querer enterrar os monstros do passado.

Por isso, o filme é sobre o Brasil dos dias de hoje, mas também sobre “um Brasil que traz de volta ideias antigas, como se isso fosse o melhor para o futuro”. É sobre racismo, mas também sobre machismo, xenofobia e “todo o tipo de intolerâncias” que, como defende João Paulo Miranda Maria, são incompatíveis com a evolução do mundo. “A humanidade não evolui excluindo as pessoas ou voltando a ideias velhas. Essa Casa de Antiguidades tem que ser demolida, temos que construir algo novo.”

[o trailer de “Casa de Antiguidades”:]

O filme não apresenta nenhuma contextualização temporal, quase como se o que estivesse a ser ali retratado fosse transversal a toda a História do Brasil. Porquê essa opção?

Inicialmente seria sobre o Brasil dos dias de hoje, mas foi pensado propositadamente como se se pudesse ter passado há décadas. Todo o cenário e alguns detalhes de elementos foram pensados como se fossem dos anos 70, que foi a época da ditadura. A casa, o palco, a pintura são todos elementos reais, de coisas que encontramos nos dias de hoje.

Por outro lado, também há momentos em que parece que é um filme futurista…

Parece do futuro, mas a ideia é ser um futuro retro, como se fosse um futuro pensado há décadas. É a projeção de um futuro antiquado a dialogar com o Brasil de hoje, um Brasil que trás de volta ideias antigas, como se isso fosse o melhor para o futuro.

Ideias como o racismo?

Acaba por ir mais além do racismo: há questões de gerações, questões relacionadas com o Norte, que é mais indígena e de origem africana, e o Sul, mais de origem europeia. Também aborda questões como o machismo, a xenofobia, a intolerância de um modo geral.

A violência, apesar de não ser explicitamente filmada, está muito presente no filme. De tão rotineira que é, acaba por ser consentida pela comunidade e pelo próprio protagonista que sofre com essa violência e, de certa forma, também a reproduz. Quis com esta abordagem lançar um olhar crítico sobre a banalização da violência no espaço público e político atual?

Ao mesmo tempo que a violência existe, ela acaba por ocorrer fora do quadro. Nunca vemos um momento de morte, passa-se tudo a partir do reflexo do olhar do outro. Foi tudo construído para que as pessoas ficassem realmente chocadas. De tão forte, às vezes tememos mais o que podemos imaginar do que aquilo que de facto vemos. Isso também se relaciona com essa banalização. Nós vivemos um momento muito violento no Brasil, em que os problemas são resolvidos pela violência, pela pressão, pela falta argumentos.