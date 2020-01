Não oferecem condições para preservar essas obras?

Não. Não estão em condições para receber. Há pouco estava a ler que uma das consequências daquela decisão do presidente Macron e dessa sua vontade de devolução de peças acabou por redundar na devolução ao Benim de 26 estátuas ou máscaras. Mas o Benim vem dizer que não tem condições para as receber. De um momento para o outro, criou-se uma dificuldade que não existia, porque muitos daqueles países aceitavam esta situação pacificamente, nalguns casos e não em todos. Noutros casos há devoluções que levantam problemas em termos de estabilidade política. Lembro-me de uma situação relatada por um ex-diretor do Museu Britânico, sobre a devolução de uma peça arqueológica do século VI a.C. ao Irão, o Cilindro de Ciro. Talvez seja a primeira relação de Direitos Humanos que se conhece. É um cilindro em barro, com escrita cuneiforme [um tipo de escrita com objetos em formato de cunha]. O Irão queria receber aquela peça, porque se acha no direito a ela. Depois de muitas idas e vindas e anos de discussão, o Museu Britânico emprestou a peça para uma exposição no Irão… foi um tumulto! Em torno daquela peça fizeram-se manifestações de apologia e a louvar o Irão pré-islâmico. Uma peça persa do século VI a.C., que nada tem a ver com o Irão de hoje. Houve manifestações, muita gente presa, espancamentos e a própria diretora da exposição foi presa, porque se fazia um elogio àquilo que não é islâmico.

Ou seja, com esta ideia de devolver estes objetos, que no fundo estão situados numa época, num tempo específico, que vieram para Portugal neste caso, também numa época e num tempo específico, estamos a tentar expiar os nossos pecados através desta devolução? É isso que no fundo tudo isto encerra?

Eu sinto que sim. Acho que há aqui duas valências, chamemos-lhes assim. Por um lado, a dos ativistas negros, como é o caso de Joacine Katar Moreira, que — provavelmente, eu não a conheço pessoalmente — se acha uma ponta de lança, alguém que como uma heroína nacional, quer ressarcir a África daquilo que lhe foi retirado, independentemente do contexto em que foi. Temos, por um lado, isso: justiceiros. E depois temos boa parte da população que tem um sentimento de culpa muito grande relativamente ao que foi o passado e que está convencida que o homem branco, neste caso concreto o português, é o culpado de milhares de malefícios. Junto destas pessoas há um sentimento de culpa muito grande que as torna permeáveis à aceitação deste tipo de manobras de expiação de antigas culpas ou malfeitorias ou violências, junta-se aqui o útil e o agradável…

Mas fazê-lo não é também apagar a memória do domínio colonial, que aconteceu de facto, o que acaba por ser uma contradição com aquilo que defendem estes mesmos grupos, de que essa memória não deve ser apagada e deve ser assumida pelos países?

Claro que sim, isto está cheio de contradições. Até porque, no fundo, máscaras africanas que tenham sido produzidas no território da atual Angola, ou Moçambique, também fazem parte da História de Portugal. Nós vivemos num mundo inter-relacional, em que estas coisas se sobrepõem… Oh pá, isto está cheio de incoerências, olho para esta reivindicação e penso assim: é curiosíssimo porque estas mesmas pessoas são as que fazem a apologia do mundo sem fronteiras, do mundo inteiramente aberto, onde a emigração seja possível, a fixação das pessoas seja possível onde elas desejarem fixar-se, que aí possam ter os direitos dos cidadãos desses países. As pessoas que defendem esta filosofia no que diz respeito à emigração humana são as mesmas que depois querem um universo confinado no que diz respeito aos artefactos. Aí já são nacionalistas do ponto de vista da posse. No mundo globalizado, onde tudo está aberto e acessível, fará sentido nacionalizar e reivindicar a posse exclusiva de uma determinada coisa?

“A que propósito estão ativistas antirracistas ali?”

João Pedro Marques é historiador, é um cientista da História, a proposta do Livre prevê que a comissão multidisciplinar que vai identificar, ou que iria identificar as obras em questão, e onde estão e em que condições foram trazidas para cá, incluiria historiadores, museólogos, arqueólogos, mas também um ativista antirracista…

Vários ativistas, porque é usado no plural!

Os técnicos e cientistas que conhece desta área sentir-se-iam confortáveis em fazer parte de uma comissão multidisciplinar que não está apenas vocacionada para a ciência, mas também para esta outra questão, que é a do racismo?

Eu não me sentiria confortável, digo-lhe já.

Não faria parte desta comissão.

Não faria parte dessa comissão. Ativistas antirracistas ou racistas assumidos não têm lugar numa comissão dessas.

Porque deve ser uma comissão científica, é isso?

Exatamente, e técnica. Agora, conheço muitas pessoas, muitos colegas, antropólogos, etc, que estariam perfeitamente confortáveis porque são eles próprios ativistas antirracistas.