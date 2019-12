Por isso esta espada é uma cápsula do tempo: mandada fazer em 1823, numa altura em que Teresa apostava na ascensão de Miguel ao trono, teve que esperar até 1829 para ser finalizada como obra de armaria. Assim, a lâmina, que foi forjada logo depois do momento de glória do jovem Infante em 1823, a Vila-Francada, em que obrigou o pai a voltar ao absolutismo e a nomeá-lo Generalíssimo, evento que levou Metternich a qualificá-lo de jovem falcão, só bastante depois foi terminada como espada, por Boretti, o ourives e joalheiro da Coroa espanhola. Este assina como Espadero de la Real Casa, porque, segundo me disse o diretor do Museu do Exército, de Toledo, essa era a honra máxima para um artesão da época. A espera, de 1824 a 1829, corresponde, pois, praticamente ao período em que Miguel esteve exilado em Viena: na lâmina ainda é dedicada ao Infante, no interior do punho, um lugar inesperado, mas simbólico, já tem as armas de Rei.

Refiro de resto que o Diretor, quando veio a Lisboa há dois anos, dobrou diante de mim a lâmina sobre o seu joelho, de forma a poder exclamar que ela é de excecional flexibilidade. Diz-se que é o temperar do aço nas águas do Tejo que produz a extraordinária mistura de dureza e de flexibilidade que caracteriza as lâminas de Toledo.

Como a espada entrou para a família Teixeira da Motta

O meu pai era filho de um fidalgo minhoto, Senhor da Casa da Cruz, em Celorico de Basto, e era trineto do famoso Gonçalo Cristóvão, de quem, com algum exagero, se dizia no século XVIII que “ia do Porto a Braga sem sair das suas terras”. Ao receber a herança de seu tio materno, Miguel Teixeira de Barros, casado com uma neta da Infanta, filha do Conde de Azambuja, o seu estatuto social não se alterou, continuou a dar-se com os mesmos amigos, já vivia bem, mas passou a viver num belo palacete, com muito pessoal, com bastante mais dinheiro, o que lhe terá permitido ter nove filhos. Foi com honra e alegria que — pertencendo pela mãe a uma família que se arruinara por D. Miguel — ele pode, merecidamente, trazer para casa as principais relíquias do rei.

Nessa casa do século XIX, mandada construir pelo Conde de São Marçal na Rua de São Marçal, número 79, com seis salas seguidas e que em breve reabrirá como hotel de charme, a espada estava na sala de teto árabe. Entre a sala inicial, com azulejos e grandes cadeirões de couro armoriado, onde pontificava o retrato de D. Miguel e o salão de baile, com o seu lustre feérico e uns espelhos monumentais, hoje no Lux.

Desde adolescente, no Colégio Militar, que senti o fascínio da espada, as inscrições misteriosas na lâmina, a aura subtil que ela emana. Mas eram os olhos da serpente no cinturão — dois belos brilhantes que facetam a luz — que sobretudo me interrogavam, como terão, de resto, interrogado o rei.