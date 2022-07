Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Entrou em funções como o mais novo secretário-geral adjunto do PS praticamente ao mesmo tempo que este Governo tomou posse – e, desde então, o Executivo (que chegou a integrar em 2018, como secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor) tem passado tempos turbulentos. Em entrevista ao Observador, João Torres nega que existam “problemas ao nível da coordenação política” ou que o PS esteja “anestesiado”, mas assume que não houve estado de graça – e garante que o Governo não “esperava” que houvesse: “Acho muito questionável que haja quem argumente que António Costa é um homem com sorte”.

Prefere concentrar-se nos problemas – ou no “labirinto ideológico” – que o “PPD-PSD” enfrenta, incluindo a “destruição” da regionalização. Mas, então, que interlocutores sobram ao PS? Para o socialista, a prova de que o PS está disponível para o diálogo é que neste Orçamento do Estado houve “dois deputados únicos” que se abstiveram – quanto à esquerda, ainda lhe falta fazer uma “reflexão muito atenta e apurada” sobre a posição que tomou no último OE. Com algum alívio por não estar agora ao lado de um PCP que tem uma posição sobre a Ucrânia que, para Torres, não se “compreende”.

