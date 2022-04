Joaquim Miranda Sarmento: "Com o PS a troika tinha ficado cá muitos mais anos"

A maioria das pessoas da direção de Rui Rio, por exemplo Salvador Malheiro, André Coelho Lima, disse que não se queriam envolver nesta disputa por estarem muito colados a Rui Rio. Por que é que Joaquim Miranda Sarmento não tem essa perspetiva, eles estão errados, deviam envolver-se?

Não, cada pessoa é livre de tomar as decisões e compreendo que quem tem um passado maior no PSD do que é o meu caso, que entrei no PSD há quatro anos e para funções técnicas, possa optar por não se envolver em nenhuma das candidaturas e também é preciso que cada pessoa se identifique com um dos candidatos. Se alguém acha que não deve tomar parte e, no limite, não se identifica com nenhum dos candidatos, é perfeitamente livre de ficar neutro e respeito imenso. A seguir às eleições fiz uma longa reflexão e alguma letargia porque foram meses muito intensos e entendi logo que de todos os nomes a minha reflexão, sem ter falado com Luís Montenegro é que, de todos os nomes que estavam em cima da mesa, aquele que parecia, parece e penso que continuará a parecer que reúne as qualidades políticas e técnicas para liderar o PSD nos próximos quatro anos, fazer oposição ao PS…

Luís Montenegro é mais carismático do que Jorge Moreira da Silva?

Não coloco a questão do carisma, acho que têm qualidades diferentes. Entendo que o líder do PSD deve ter um conjunto de características políticas e técnicas específicas e de todos os nomes que foram sendo falados a minha reflexão foi de que Luís Montenegro seria a melhor escolha. E deu-se a coincidência de me convidar para esta função e aceitei.

Quais é que são as competências técnicas de Luís Montenegro? As políticas são conhecidas, foi líder parlamentar do PSD durante o último Governo do PSD em coligação com o CDS.

É alguém que, pelas funções que exerceu, tem um conhecimento vasto e diversificado dos vários dossiês do ponto de vista da governação. É alguém que, pelos anos como deputados e como líder parlamentar, teve de olhar para o que eram temas da governação e tem um vasto conhecimento do país e desses temas.

Vai coordenar essa moção estratégica global de Luís Montenegro. Há alguma ideia que possa antecipar sobre a moção?

As ideias são sempre antecipadas pelo candidato. Ele já referiu várias, um IRS para os jovens até 35 anos com uma taxa máxima de 15%. Esta sexta-feira numa entrevista [ao Diário de Notícias] questiona o que é que o Governo vai fazer se cobrar mais receita fiscal do que a que está prevista no Orçamento e se a inflação for maior do que os 3,7 a receita fiscal também será maior. Luís Montenegro tem tido a preocupação de ir avançando com algumas medidas e a sua visão no posicionamento do PSD, mas a ele compete apresentar as ideias da moção.

Podendo ficar dois anos se for eleito nestas eleições, Luís Montenegro não corre o risco de ser substituído a meio e não chegar a ir a eleições legislativas?

Entendo que o programa e o que vamos apresentar tem de ser um plano para os quatro anos e meio que faltam até ao final da legislatura. Há eleições diretas, mas acho que é preciso apresentar ao país o seu plano para os quatro anos e meio, sendo certo que se dá esta coincidência de esta legislatura ter todas as eleições possíveis. O plano tem de ser para o círculo eleitoral todo, sabendo que há diretas ao fim de dois anos.

Indo para um plano mais nacional, no dia do debate do Orçamento do Estado soubemos que a economia cresceu 2,6% no primeiro trimestre. Isto não é um sinal que o Governo está a dar uma boa resposta à crise pós-pandémica?

A economia portuguesa teve em 2020 a quarta maior quebra do PIB de toda a UE (8,4), é a segunda economia dos 27 que recupera mais tarde. O que está a acontecer agora é a recuperação para os níveis pré-pandemia e essa recuperação que agora nos parece extraordinária a esmagadora maioria dos países teve-a há um ou dois trimestres.

Embora isto não seja período homólogo.

Não, em cadeia. Num período homólogo o número parece extraordinário, mas o primeiro trimestre do ano passado foi o mais trágico do ponto de vista da Covid, estávamos em confinamento. O crescimento 2,6 é em cadeia, mas é preciso lembrar que ainda estamos a recuperar os níveis de 2019 e que somos o segundo que mais tarde recupera esses níveis.

Um dos primeiros anúncios que o primeiro-ministro fez ontem foi a redução do ISP já a partir da próxima segunda-feira. Esta é uma medida suficiente para contrariar a subida do preço dos combustíveis?

É provavelmente insuficiente, embora haja uma grande incerteza do que são os próximos meses e o efeito que isso terá nos preços dos combustíveis. Temos de nos lembrar que uma parte grande do país não é servido por uma rede de transportes públicos como as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e as pessoas dependem muito mais do veículo automóvel. A questão é que um país muito endividado e com uma margem orçamental pequena não dá uma margem orçamental muito grande para acudir a estas situações. Mas a pergunta que fiz e que não foi respondida é se a receita fiscal começar a crescer mais do que está no próprio Orçamento…

A inflação vai insuflar a receita fiscal e o que perguntou a Fernando Medina esta manhã é o que é que ele fará no final deste ano com essa receita a mais arrecada. O que é que faria se fosse ministro das Finanças, devolveria às famílias? De que forma?

Procuraria usar uma grande parte, talvez até a totalidade, para mitigar os efeitos da inflação, não apenas nas questões dos combustíveis, mas sobretudo pensar que a inflação é um imposto escondido e profundamente reversivo: são as famílias de menores rendimentos que concentram a maior parte do rendimento em bens essenciais e é nesses bens que está a haver o maior aumento de preços. Ou no limite, no final do ano, talvez fizesse uma distribuição por essas famílias da receita fiscal, cobrada acima daquilo que está previsto no Orçamento.

Devolveria no IRS do ano seguinte?

O IRS tem sempre um problema, há pelo menos um meio milhão de portugueses que nem sequer entrega declaração de IRS e depois 2,5 milhões que entregam e que por terem rendimento muito baixo não pagam imposto. Esses três milhões são a camada da população mais afetada por esse imposto regressivo, temos de ter medidas para esses e também para quem paga IRS e para a classe média.