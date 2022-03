Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Artigo em atualização

O homem das finanças de Rui Rio e presidente do Conselho Estratégico Nacional, Joaquim Miranda Sarmento, vai ser o coordenador da moção de estratégia global que Luís Montenegro vai levar ao Congresso do PSD, apurou o Observador junto de fontes próximas do processo. Montenegro consegue assim provar que a sua candidatura também agrega figuras do rioismo — e logo o “Centeno de Rio”, com um perfil que também era elogiado pelo último adversário de Rio em diretas, Paulo Rangel.

A candidatura de Luís Montenegro vai contar ainda com o antigo eurodeputado Carlos Coelho como diretor de campanha.