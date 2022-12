Joaquim Pinto Moreiram, vice da bancada do PSD, deu a cara na última semana pelo projeto de referendo apresentado pelos sociais-democratas e cuja admissão foi rejeitada no Parlamento. Com acusações de “casamento de conveniência” entre o PS e o Chega, o deputado do PSD critica os socialistas por “se terem arrogado donos da voz dos portugueses”.

Em entrevista ao Observador, no programa “Sofá do Parlamento”, o vice-presidente do grupo parlamentar do PSD diz que se o Tribunal Constitucional voltar a levantar dúvidas sobre o diploma da eutanásia, o tema do referendo vai voltar à discussão.

Também na última semana, Pinto Moreira foi indicado presidente da Comissão de Revisão Constitucional. O social-democrata acredita que vai ser possível chegar a uma revisão “sólida e que melhore o sistema democrático português”, deixando muitos elogios ao colega de bancada, André Coelho Lima, até há meses vice-presidente de Rui Rio.

[Ouça aqui o Sofá do Parlamento com o deputado do PSD, Joaquim Pinto Moreira]

