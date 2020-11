Em agosto deste ano, Joe Biden foi oficialmente confirmado como o candidato democrata à eleição presidencial, numa convenção virtual já marcada pela pandemia que entretanto devastou o planeta. No evento, o antigo Presidente Bill Clinton resumiu a necessidade de o Partido Democrata se unir em torno de Biden para defrontar Trump. “Numa altura destas, a Sala Oval devia ser um centro de comando. Em vez disso, é um centro de caos. Só há caos”, disse Clinton. “O nosso partido está unido a oferecer uma escolha muito diferente: um Presidente que arregaça as mangas. Um tipo terra-a-terra, que faz o trabalho.”

Mas unir o Partido Democrata não é uma tarefa simples, sobretudo numa altura de grandes alterações demográficas nos Estados Unidos. Aquele partido é o que mais capacidade tem para apelar ao voto das minorias do país (incluindo as comunidades negras dos subúrbios das grandes cidades e as comunidades hispânicas do sul) e aos mais jovens, um eleitorado que tem ganhado expressão crescente. Mas isso não é suficiente. O partido também depende de uma base mais alargada da classe média e dos trabalhadores da maioria branca — e a compatibilização dos interesses destes dois eleitorados nem sempre é um equilíbrio fácil de manter.

A opção dos democratas teve essa realidade em conta. Joe Biden foi vice do primeiro Presidente negro dos EUA — e o apoio de Obama durante a campanha foi um trunfo que o ajudou junto das minorias — e representa uma ala mais moderada do Partido Democrata (por oposição a Bernie Sanders, símbolo de um segmento do partido muito mais à esquerda), o que lhe permitiu também garantir o apoio de algum eleitorado mais tradicional. Uma sondagem publicada no final de outubro dava razão àquela escolha: Biden estava a ser capaz de captar 22% do eleitorado do centro que habitualmente se inclina para o Partido Republicano, ao passo que Trump só conseguia captar 7% do eleitorado do centro que habitualmente se inclinaria para os democratas. Por outras palavras, de um lado e de outro os indefectíveis estavam decididos; na batalha pelo centro, Biden ganhou.

Um exemplo prático deste complexo equilíbrio verificou-se no estado da Pensilvânia, onde uma parte significativa da população ativa depende do fracking (exploração de petróleo e gás natural). A ala mais à esquerda do Partido Democrata, onde se encontram grande parte dos proponentes do Green New Deal, propõe uma abordagem muito mais radical às alterações climáticas e quer impor fortes restrições aos combustíveis fósseis no curto prazo, enquanto Biden, defensor de um outro plano ambiental, conseguiu equilibrar os vários interesses em jogo — assumindo o compromisso com a neutralidade carbónica, mas sem terminar com a atividade de fracking que existe atualmente.

As projeções à boca das urnas sobre o comportamento dos eleitores publicadas pelo The New York Times confirmam que esta estratégia de aproximação ao centro foi eficaz. Joe Biden foi o favorito entre os mais pobres (57%-42%) e a classe média (56%-43%), ao passo que Trump apenas foi o favorito entre a minoria mais rica (43%-54%).

Mais importante, Joe Biden conseguiu convencer a maioria dos eleitores moderados e independentes. 64% dos eleitores que se identificam como moderados em questões políticas disseram ter votado em Biden (e apenas 33% em Trump). Do ponto de vista da filiação partidária, 54% dos que se identificam como independentes afirmaram ter optado pelo democrata (e 40% escolheram Trump). Ao mesmo tempo, Biden também foi mais eficaz que Trump a captar eleitorado habitualmente fiel ao partido opositor (14% dos conservadores votaram em Biden, 10% dos progressistas em Trump).

A campanha feita durante uma pandemia

No primeiro trimestre de 2020, a pandemia da Covid-19 entrou na Europa e nos Estados Unidos e marcou o decurso do ano. Os EUA tornaram-se em poucas semanas o país do mundo com mais casos e mais mortes provocadas pelo coronavírus e a pandemia assumiu o lugar central na campanha, contribuindo para evidenciar as diferenças entre Donald Trump e Joe Biden.

Os dois candidatos adotaram, desde o início, atitudes diametralmente opostas relativamente à pandemia. Donald Trump optou por um calendário de campanha em muito semelhante àquilo que seria uma campanha normal, com dois ou três comícios por dia (habitualmente realizados em pistas de aeroporto, permitindo ao Presidente viajar rapidamente por todo o país), atraindo milhares de apoiantes para todos os eventos, que decorreram sem qualquer distanciamento de segurança e com muitos dos seus fiéis a recusarem utilizar máscara.