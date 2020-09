A que pinta o cenário mais complicado de todos para o democrata foi publicada a 8 de setembro pelo Marist College para a NBC e dizia respeito especificamente à Flórida. Ali, o democrata aparecia em empatado a 48% com Donald Trump, mas o que mais sobressaía de todos os dados era o que dizia respeito ao voto latino: Donald Trump era o favorito, com 50%, à frente de Joe Biden, com 46%.

Outras sondagens são-lhe mais favoráveis, como a da Monmouth University, publicada a 15 de setembro e também relativa à Flórida, que deixa Biden com 49%, acima dos 46% de Donald Trump. Se essa vantagem existe, é muito graças aos latinos, dos quais 58% preferem Joe Biden e apenas 32% escolhem Donald Trump — ou seja, uma diferença de 26%.

Mas, apesar de a sondagem da Monmouth University parecer globalmente positiva para Joe Biden, há um detalhe que está a dar dores de cabeça aos democratas: em 2016, Hillary Clinton teve uma vantagem superior (27%, ou seja, mais 1 ponto percentual) entre latinos na Flórida e mesmo assim perdeu aquele Estado e as eleições gerais.

O “gigante adormecido” não ouviu o despertador em 2016 e Biden tardou a chamá-lo em 2020

Há quem lhe chame sleeping giant.

Sinónimo de “gigante adormecido”, tem sido utilizado várias vezes para descrever o voto dos latinos nos EUA. Com uma taxa de participação historicamente mais baixa do que as restantes minorias, os latinos não têm sido inteiramente fulcrais na decisão de eleições presidenciais. Porém, o facto de serem a maior minoria dos EUA e a segunda a crescer a maior ritmo (atrás apenas dos asiáticos) tem levado a uma grande expectativa pelo dia em que esse tal gigante decida acordar. A maior expectativa nesse sentido foi envidada pelos democratas — levando a que o luso-americano Ruy Teixeira, cientista político próximo do Partido Democrata, falasse de uma “maioria democrata emergente”.

Em 2016, mais do que em quaisquer outras eleições presidenciais, esta foi a expectativa entre democratas — e também o receio entre alguns republicanos. No dia das eleições, o jornal online liberal Daily Kos publicou um cartoon que espelhava bem esse sentimento. Nele vê-se Donald Trump ao lado de um sinal branco a dizer “Casa Branca Por Aqui”. Porém, o caminho é-lhe obstruído por um enorme muro, onde se lê em letras garrafais: “VOTO LATINO”. Do outro lado, alguém diz ao republicano: “Construímos o muro que você queria”.

De repente, com a derrota de Hillary Clinton, a expressão sleeping giant foi apagada do Partido Democrata e muitos terão pensado se, afinal, não tinha tudo passado de wishful thinking — ou seja, quando prevemos aquilo queremos que aconteça e não necessariamente aquilo que vai mesmo acontecer.

Stephen Nuño-Perez fica entre uma expressão e a outra. “A cada quatro anos, ficamos desapontados com o gigante adormecido. Temos uma espécie de miragem, que não passa de loucura, de que a participação eleitoral vai disparar. Mas, apesar disso, a participação eleitoral dos latinos tem subido de eleição para eleição e isso vai continuar a acontecer em 2020”, diz ao Observador este analista sénior do Latino Decisions, empresa de sondagens e estratégia política que está a trabalhar com o Partido Democrata nestas eleições.