Sem um Presidente cessante disposto a cooperar, o período de transição afigura-se difícil para Joe Biden. O democrata está a seguir caminho, independentemente da recusa de Trump, mas já começou a tropeçar nos obstáculos burocráticos — incluindo uma funcionária nomeada por Trump que ainda não assinou um documento essencial para que a equipa de Biden possa formalmente começar a trabalhar.

De acordo com a carta do comité bipartidário, as tarefas que Biden tem pela frente não são fáceis — e dois meses passam num instante. “Para construir um governo eficaz e pronto a lidar com as necessidades urgentes do nosso grande país, o novo Presidente vai ter de recrutar 4 mil funcionários políticos, incluindo 1.250 que requerem confirmação do Senado; preparar um orçamento de 4,7 biliões de dólares; implementar uma agenda política forte, e assumir a liderança de uma força de trabalho que inclui 2 milhões de funcionários civis e 2 milhões de militares no ativo e na reserva”, lê-se na missiva.

A principal prioridade de Biden: a pandemia

Joe Biden espantou alguns quando na última quarta-feira, numa altura em que ainda não tinha assegurado os 270 votos no Colégio Eleitoral necessários para vencer a Presidência, lançou uma página de internet para a transição presidencial. No pequeno texto que surgia nessa versão inicial da página, Biden já esboçava as suas quatro prioridades para o início do mandato: a pandemia, a recessão económica, as alterações climáticas e a injustiça racial.

A equipa de Biden lançou-se ao trabalho logo no domingo, o seu primeiro dia como Presidente-eleito, divulgando uma versão mais detalhada das suas primeiras quatro prioridades.