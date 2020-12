Só que os dirigentes nunca se preocuparam com a situação nem deste nem de outros três jogadores. Não queriam, segundo o despacho, gastar dinheiro no processo de regularização. Os quatro ficaram em Portugal, ilegais. Apenas um quinto, de nacionalidade brasileira, refere o despacho, foi de facto inscrito na Federação Portuguesa de Futebol e jogou efetivamente no Coruchense. Todos os outros acabaram por integrar a equipa União Desportiva de Sorraia, um clube diferente daquele que constava no convite, refere o despacho sem avançar mais detalhes sobre como foi feita esta mudança e onde se encontram estes desportistas agora.

Da promessa de jogarem num clube da Primeira Liga à ação de fiscalização do SEF

Em 2015, um novo presidente tomou posse, Dionísio Mendes — que foi também presidente da Câmara de Coruche. Mas Carlos Neves manteve funções de diretor desportivo. Também igual se manteve o alegado esquema de angariação de jogadores ilegais. Só que, desta vez, o empresário que supostamente colaborava era outro, Carlos Silva.

Além das típicas cartas com convites para fazer provas no Coruchense e para eventual contratação, os dirigentes tinham agora uma outra estratégia para angariar jogadores: atraí-los para Portugal com a promessa de integrarem uma equipa de futebol da Primeira Liga, o Club Sport Marítimo da Madeira, indica o despacho. Cá chegados, faziam, de facto, um estágio nesse clube, mas que era de curta duração. No final, passavam a treinar com a equipa do Coruchense, em situação ilegal, a receber baixos salários e a dar lucro ao clube, segundo o despacho.

No mandato deste novo presidente, o SEF descobriu que foram angariados cinco jogadores em situação ilegal. Vieram enganados e, uma vez em Portugal, não recebiam os ordenados prometidos nos contratos nem tão pouco os dirigentes do clube se preocupavam em pedir um visto de permanência ou de residência. As despesas que o clube tinha com os desportistas eram, por isso, reduzidas — até as refeições eram fornecidas por uma instituição. Só que estes futebolistas continuava a dar lucros ao clube, até porque continuavam a jogar. No despacho é dito que eram “frequentes transferências das quantias monetárias dos empresários dos jogadores e o grupo desportivo”.